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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! Çevrim içi mesleki gelişim programları başvuruya açıldı
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! Çevrim içi mesleki gelişim programları başvuruya açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından çevrim içi mesleki gelişim programlarının, 400 bin öğretmenin başvurusuna açıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 07:26:00 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! Çevrim içi mesleki gelişim programları başvuruya açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam edildiğini belirterek, "Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu. Bireysel ve mesleki gelişim programları, 'http://mebbis.meb.gov.tr' hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır." bilgisini verdi.

Bakanlık, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimlerini çevrim içi yürütüyor.

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