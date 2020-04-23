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Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan için sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti

2020-04-23 11:16:27 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan için sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarını bir günlüğüne çocuklara bıraktı.

23 Nisan geleneği haline gelen ancak bu yıl salgın nedeniyle çocuklara koltuğunu devredemeyen Bakan Selçuk'un sosyal medya hesabından çizgi karakter çocukların makam koltuğuna oturduğu fotoğraf paylaşıldı.

Fotoğrafa düşülen notta çocuklar, "Evden çıkabilseydik bugün gelip Ziya Öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. Çıkamadığımız için biz de sosyal medyasına oturduk. Bugün buradayız. Kutlamaları buradan alalım. Kendi kendimizin bayramını kutlayarak başlayalım. Hepimize iyi bayramlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk da bu paylaşım üzerine, MEB'in kurumsal hesabı üzerinden, "Hoşgeldiniz çocuklar, bayramımız kutlu olsun. Çok güzel bayramlar görün. Ziya Öğretmeniniz..." yorumunu yaptı.

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