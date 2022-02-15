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Gündem Milli Eğitim Bakanı Özer'den "yüz yüze eğitim" açıklaması
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Özer'den "yüz yüze eğitim" açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "7 Şubat'ta başlamış olduğumuz 2. dönemde yine aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 09:57:00 -
Milli Eğitim Bakanı Özer'den "yüz yüze eğitim" açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep Valiliği ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "7 Şubat'ta başlamış olduğumuz 2. dönemde yine aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarından satır başları:

7 Şubat'ta başlamış olduğumuz 2. dönemde yine aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ve Sağlık Bilim Kurulu'nun önermiş olduğu kriterleri yerine getirerek bu dönemi tamamlayacağız. Bugün itibariyle Kovid vakası yada teması nedeniyle hiçbir okulumuz kapalı değildir. Kronik rahatsızlığı olan ve her kademede özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin Kovid-19 salgınıyla ilgili okullara erişimlerinde sıkıntılar olduğuna dair şikayetleri geldi. Dolayısıyla bunu belgelemiş olan öğrencilerimizi bu dönem devam mecburiyetinden muaf tutacağız.

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