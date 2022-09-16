Milli Eğitim Bakanı Özer, New York'ta "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"ne katılacak

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, BM 77. Genel Kurul yüksek düzeyli toplantıları kapsamında New York'taki "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"ne katılacak olan Bakan Özer, bu kapsamda ilk olarak yarın Çözümler Günü konulu ön zirveye iştirak edecek.

Daha sonra "Eğitim ve Öğrenme Alanlarında Gerçekleşen Kriz ve Acil Durumlarda Eğitimin Dönüşümü" konulu Yüksek Düzeyli Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılacak Özer, "Dirençli Eğitim Sistemleri İnşa Etmek" konulu panelde katılımcılara hitap ederek dünyaya, Türkiye'nin son 20 yılda eğitim alanındaki dönüşümünü anlatacak.

Söz konusu panelde, finans, planlama ve koordinasyon konularına odaklanarak eğitimin yeniden inşası için neler yapılması gerektiği hususunda fikir alışverişlerinde bulunulması amaçlanıyor.

Zirvede 2030'a kadar eğitimi dönüştürmek için çalışmalar ele alınacak

2021-2025 dönemi UNESCO Yürütme Kurulu üyesi olan Türkiye, küresel eğitim, bilim ve kültür politikalarına ilişkin karar alıcı mekanizmada yer alıyor. Bu kapsamda Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde 2030'a kadar eğitimi dönüştürmek için çalışmalar ele alınacak.

Zirve, eğitimi dönüştürmek için siyasi hedefler, çalışmalar, çözümler ve dayanışmayı seferber etmeyi, salgınla ilgili öğrenme kayıplarını giderme çabalarını değerlendirmeyi, mevcut ve gelecekteki eğitim sistemlerini yeniden tasarlamayı ve nitelikli eğitim hakkıyla ilgili olan sürdürülebilir kalkınma amacı arasındaki "kapsayıcı, herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkanı tanımak" yönündeki ulusal ve küresel çabaları canlandırmayı amaçlıyor.

Zirve kapsamında ayrıca eğitimin geleceği için ortak hedefler belirlenmesi ve bazı genel unsurların çağın gereklerine göre dönüştürülmesi için çalışmalar yapılacak.

BM tarafından dönüştürülmesi ve üzerinde çalışılması gereken ortak konular, "Geleceğin Okulları ve Öğrenme Ortamları", "Öğretmen ve Öğretim için yeniçağ", "21. yüzyıla uygun müfredat ve pedagoji", "Dijital ve diğer öğrenme kaynakları", "Önemine uygun olarak eğitimin finanse edilmesi" gibi başlıklardan oluşuyor.

UNESCO Genel Sekreteri Cormann'dan Türkiye övgüsü

Haziran 2022'de UNESCO tarafından Paris'te düzenlenen toplantıda bakanlar düzeyinde "Ön Zirve" gerçekleştirilmiş, bu zirvede ulusal istişareler hakkında ön raporlar sunulmuş, küresel iş birliği için eylem yöntemleri girişimlerinden elde edilecek kilit öneriler tartışılmış, 2030 ve sonrasında eğitimde gelişimi hızlandırıcı uygulamalar ele alınmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, haziranda, Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Paris'te OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile görüşmüş ve görüşme sonrasında Cormann, Türkiye'de eğitim alanında son 20 yılda önemli ilerlemeler kaydedildiğini, bunların bölgedeki diğer ülkelere örnek olması gerektiğini belirterek sosyal medya hesabından, "Yapacak daha çok şey var ama Türkiye'nin başarısı bölgeye ilham kaynağı olmalı." paylaşımında bulunmuştu.

Bakan Özer'in, New York temasları kapsamında ABD'de eğitim alan Türk öğrencilerle de bir araya geleceği belirtildi.