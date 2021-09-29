Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den beklenen açıklama geldi: 15 Ekim'e kadar uzatıldı
Açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarımız aslında kapanmıştı. Ama şimdi bunlara başvuruyu, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattık." ifadelerini kullandı.
Açık öğretimle ilgili merakla beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.
Özer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarımız aslında kapanmıştı.
Ama şimdi bunlara başvuruyu, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattık."