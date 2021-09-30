Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 25 bin kişilik istihdam müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, turizm sektöründe nitelikli personel istihdamını amaçlayan "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü" imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm alanına nitelikli personel kazandırmak için okul sayılarını 100'e çıkarma kararı aldıklarını bildirdi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) temsilcilerinin de hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özellikle turizm alanındaki insan kaynağı ihtiyacının karşılanması için son 3 yıldır 53 okulda iş birliğine devam ettiklerini kaydetti.

25 bin kişiye istihdam sağlayacak

Özer, "Bugün Kültür Turizm Bakanlığımız ve sektör temsilcileriyle İstanbul'daki otellerimizin insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili mesleki eğitim merkezleriyle ilgili yeni bir adım atıyoruz. İlk defa mesleki eğitim merkezlerinde yabancı dil eğitimi ile ilgili bir başlangıç yapacağız ve İstanbul'da tüm otellerimizin insan ihtiyacını karşılamış olacağız. Yaklaşık 25 bin insanımıza hem turizm alanında eğitim hem de istihdam imkanı kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da salgın nedeniyle 2 yıldır dünyada daralma yaşayan turizm alanında gelecek yıllarda karşılaşılacak en büyük sorunun personel sıkıntısı olacağını dile getirerek, nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için 3 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışma başlattıklarını ifade etti.