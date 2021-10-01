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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM’de yemin etti
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM’de yemin etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yemin etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 15:33:00 -
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM’de yemin etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Ağustos’ta görevini Ziya Selçuk’tan almıştı. 2017-2018 yılları arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ve 2018-2021 tarihleri arasında da Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevlerini yürüten Mahmut Özer, 5 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 27’nci Dönem 5’inci Yasama Yılının ilk Genel Kurulunda yemin etti.

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