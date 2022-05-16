Milli Eğitim Bakanı duyurdu! İlk kez bu yaz yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'nda konuştu.

Konuşmasında Bakan Özer, velileri ve öğrencileri yakından ilgilendiren bir kararı duyurdu.

2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar yaz okulu açılacak

Özer, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi.

Bakan Özer, "İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız." dedi.