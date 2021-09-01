Milli Eğitim Bakanı duyurdu: 81 ile atama müjdesi

Temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Özer, okullarda uyum haftasının başlaması dolayısıyla TOKİ Şehit Bayram Tatar İlkokulunun açılış törenine katıldı.

Özer, törende yaptığı konuşmada, bugün ülkenin dört bir yanından minik çocukların okulları ve öğretmenleriyle buluştuğunu belirterek, bu açılışı Şırnak'tan başlatmanın büyük mutluluğunu duyduğunu söyledi.

Çocukların, öğretmenlerin ve eğitim camiasının bu buluşmayı uzun bir zamandır sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Özer; öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gereken tüm hazırlıkları yaptıklarını bildirdi.

"Kurallara riayet etmeliyiz"

Özer şöyle konuştu:

"81 ilde, ilçelerde, beldelerde maskeden dezenfektana kadar okullarımızın sağlıklı bir şekilde kapanmadan, yüz yüze eğitime devam edebilmesi için her türlü önlemi aldık. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin belirlenen kurallara riayet etme konusunda azami hassasiyet göstereceklerine inanıyorum. Özellikle 1,5 yıldan beri parçalı bir şekilde okulların açılmasından sonra Bakanlığımızın 5 gün tüm kademe ve sınıf seviyelerinde okulları açmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığıyla birlikte belirlenmiş kurallara velilerimiz, öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimiz tarafından hassasiyetle riayet edilmesi ve uyulması okullarımızın açık kalmasında en kritik konulardan biridir. Biliyorum ki ve inanıyorum ki kurallara riayet edersek okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz."

Şırnak'ın en genç öğretmenlerin olduğu illerin başında geldiğini ifade eden Özer, öğretmenlerin, enerjisi, heyecanı ve kararlılığıyla Şırnak'ta eğitimin kalitesinin çok yükseklere çıkacağına gönülden inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir köşesinde bayrağın dalgalandığı tüm noktalarda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan büyük bir emekle görevlerini yapan tüm öğretmenlere teşekkür eden Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak bugün Şırnak'ta bulunmamın elbette çok özel bir anlamı var. Bir çocuk her nerede hangi ailede doğarsa doğsun biz ona kaliteli bir eğitim vaat edebiliyorsak eğitimde fırsat eşitliği var diyebiliriz. Fırsat eşitliği tüm çocukları okullara kayıt yapmakla başlar. Eğitim eşitliği için fırsat eşitliği için olmazsa olmaz koşuların başında gelmektedir. Değerli Şırnaklılar, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri, Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliğini artıran çok önemli hamleler yaptılar. 2003'ten beri okullarımızda ders kitaplarının tamamını ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bugün 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla da çocuklarımız sınıflara gittiğinde kitaplarını sıralarının üzerinde bulacaklar. Özelikle kız çocuklarımızın, okullaşma oranlarını artırmak için ailelere şartlı eğitim yardımı yapmaya devam ediyoruz."

"Toplam okul sayımız günümüzde Şırnak'ta 752'ye çıkmış bulunuyor"

Şırnak'ta öğretmen sayısının neredeyse 5 kat arttığını, 2003'te 1948 iken bugün 9 bin 132 öğretmenin görev yaptığını vurgulayan Özer, "3 Eylül'de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Şırnak'taki öğretmen ihtiyacını göze alarak bu 20 bin öğretmenin yüzde 10'unu yani 2 binini Şırnak'a veriyoruz. 2002 yılında Şırnak'ta toplam 270 okul varken günümüzde Şırnak'ta sadece okul öncesi eğitimde toplam 292 okul bulunmaktadır. Toplam okul sayımız günümüzde Şırnak'ta 752'ye çıkmış bulunuyor." dedi.

İlde geçmişte 1555 olan derslik sayısı 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla 7 binlere ulaştığına işaret eden Özer yatırımların sonuçlarının rakamlara yansıdığını bildirdi.

Kentte 2002-2003 eğitim öğretim yılında 78 bin 402 olan öğrenci sayısının bugün 164 bin 394 olduğunu aktaran Özer, "Bütün bu çabalarımız ne için, bu çabalar her bir çocuğumuzun eğitim almasına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bu çabalarımız hız kesmeden devam edecektir." ifadesini kullandı.

Bakanlığın fırsat eşitliği çerçevesinde çocuklara en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğini belirten Özer şunları kaydetti:

"Her bir kız ve erkek çocuğumuzun kaliteli eğitim alması bizim için birinci öncelik. Bizler insanın eşrefi mahlukat olduğuna inanan bir inancın mensuplarıyız. Bundan dolayı her bir çocuğumuza onun şerefi ve haysiyetini gözeten bir yaklaşımla eğitim sunmak zorundayız."

Eğitimin uzun soluklu çalışmaları gerektiren, istikrarlı yatırımlar ve emek isteyen bir saha olduğunu vurgulayan Özer bu manada Şırnak'ı çok önemsediklerini dile getirdi.

2021 yılı yatırım programında Şırnak'ta toplam 270 milyon lira maliyetle 420 derslik ve 29 okul, toplam 800 öğrenci kapasiteli 3 öğrenci pansiyonu, 2 atölye ve 2 öğretmen evinin yapımının devam ettiğini bildiren Özer, yeni eklenecek yatırımlarla eğitim ortamlarının daha da iyileşeceğine inandığını aktardı.

Bakan Özer, "Sibernetik biliminin kurucusu El Cezeri'yi yetiştirmiş olan bu topraklardan neden dünyayı değiştirecek yeni bir matematikçi, yeni bir fizikçi veya sanatçı çıkmasın? Gereken şartlar sağlandığında, yetenekler doğru bir şekilde şekillendirildiğinde buradaki her bir çocuğumuzun kendi potansiyelinin en üst noktasına olabileceğinden hiç kuşkum bulunmamaktadır. Bilimin ışığı çocuklarımızın zihinlerine bir kez yansıdı mı koca bir memleketi hatta dünyayı aydınlatabileceklerine tüm kalbimle inanıyorum." diye konuştu.

Açılışını yaptıkları ilkokulun 24 dersliği, iki ana sınıfı, bir spor salonu, 2 resim sınıfı, atölyesi, 2 fen laboratuvarı, kütüphanesi, çok amaçlı salonu ve müzik sınıfı ile 295 öğrenciye hizmet sunacağını anlatan Özer konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şehit Bayram Tatar'ı rahmet ve minnetle anıyorum. Şehidimizin şahsında vatanın birlik ve bütünlüğü için topraklarımızın tüm noktalarında vatan savunmasında şehit olan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, yakınlarına kederli ailelerine başsağlığı diliyorum, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Okul öncesi birinci sınıflar için eğitim uyum haftası hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Vali Hamza Pehlivan

Vali Ali Hamza Pehlivan da okulun şehit Tatar adına inşa edildiğini, Şırnak'ın son 35-40 yıl içinde terörle en yoğun mücadele eden illerden biri olduğunu söyledi.

Terörle mücadele konusunda çok yoğun mücadele verildiğini anlatan Pehlivan, bu mücadeleye vatandaşların da ortak olduğunu, Şırnak nüfusuna kayıtlı 794 şehit, 680 gazinin bulunduğunu bildirdi.

Özellikle çukur, barikat dönemi olarak adlandırılan 2015 ve 2016 yıllarında terör örgütünün menfur olaylarında çok acılar yaşandığını anımsatan Pehlivan, terör örgütünün okulları da hedef aldığını, 100'ün üzerinde okulun o dönemde kullanılmaz hale geldiğini anımsattı.

"Ama sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde kararlılıkla yürütülen operasyonlar ve bir yandan da yapısal alt ve üstyapı hizmetleriyle bugün çok şükür güvenlik ve huzur ortamını yakaladık." diyen Pehlivan bir yandan konutların bir yandan yepyeni okulların yapıldığına işaret etti.

Pehlivan şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve bugüne kadar 400'e yakın okul ve 5 bine yakın derslik inşa edildi ve bunların özelliklede çukur, barikat döneminde 127 okulumuzda büyük onarım gerçekleştirildi. 200'ün üzerinde okul da son 5-6 yıl içerisinde yeniden yapıldı. Şu anda il merkezinden ilçe, belde, köy ve mezralara kadar okulların fiziki şartları daha iyi duruma geldi. Elbette sıkıntılar yaşandı. Çok sıkıntılar geride kaldı. Belki bu yaşanan olayların sıkıntıların etkisiyle eğitim ve öğretimde Şırnak Türkiye sıralamasında belki biraz geriye düşmüş olabilir. Ama hızlı bir toparlanma süreci yaşıyoruz. Tüm öğretmenlerle birlikte bir slogan geliştirdik; Şırnak Başaracağım Diyor."

Daha sonra okulun açılışını yapan Özer, okulu gezdi, öğrencilerle bir araya geldi, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Özer, şehit Bayram Tatar'ın babası Mehmet Tatar'a plaket takdim etti.

Törene Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, Belediye Başkan Vekili Zafer Kuran, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ali Bahadır Aslan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, kamu kurum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.