Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, G20 Eğitim Bakanları toplantısına katıldı:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, G20 Eğitim Bakanları toplantısında, "Radikalleşmeyi, ırkçılığı, yabancı düşmanlığını azaltmak ve toplumlar arasında köprüler inşa etmek için sanırım bugün daha önce hiç olmadığı kadar eğitimde uluslararasılaşmaya ihtiyacımız bulunmaktadır." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan tarafından dönem başkanlığı sürdürülen G20 kapsamında G20 Eğitim Bakanları toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Toplantıya, Türkiye'nin yanı sıra diğer G20 üyesi ülkeler, Avrupa Birliği davetli ülkeler Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uluslararası kuruluşlardan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İslam Kalkınma Bankası (IDB), Körfez Ülkeleri için Arap Eğitim Bürosu (ABEGS), Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) katılım sağladı.

Toplantıda 2020 yılı G20 gündeminde yer alan, "Erken Çocukluk Döneminde Teknoloji Kullanımı", "Eğitimde Uluslararasılaşma" ve "Pandemi Döneminde Eğitimin Sürekliliği" konuları görüşüldü ve G20 Eğitim Çalışma Grubu tarafından hazırlanan bildiri kabul edildi.

- "Eğitimde uluslararasılaşmaya ihtiyacımız var"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, toplantıda yaptığı konuşmada, kaliteli erken çocukluk eğitiminin ilerleyen okul yıllarında dört işlemi ve okuma yazmayı öğrenmeyi kolaylaştırdığını dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Güvenli ve iyi donatılmış oyun alanı benzeri sınıflarda, iyi eğitilmiş okul personeli rehberliğinde çocukların oyun oynamalarına, etkileşim kurmalarına, birbirlerini anlamalarına izin vererek duygusal ve sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak daha önemlidir. Eğitimde uluslararasılaşmaya gelince, radikalleşmeyi, ırkçılığı, yabancı düşmanlığını azaltmak ve toplumlar arasında köprüler inşa etmek için sanırım bugün daha önce hiç olmadığı kadar eğitimde uluslararasılaşmaya ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu nedenle çocuklarımızın diğer kültürleri ve inançları anlamalarına, çevresel problemler konusunda haberdar olmalarına, politik sorunlardan arınmış objektif tarih eğitimi almalarına izin vermemiz gerekmektedir. Ayrıca eğitimde uluslararasılaşma yükseköğretim düzeyinde karşılıklı öğrenmeyi mümkün kıldığı için günün sonunda yoksulluğa ve göçe neden olan ekonomik sorunlarla başa çıkmaya katkı sağlayacaktır."

- "Vize sorunları ve diplomaların tanınmasına çözüm bulmalıyız"

Bakan Yardımcısı Denemeç, hareketlilik ve evde uluslararasılaşma yolu ile uluslararasılaşmayı teşvik ederek çocukların küresel vatandaşlar olarak yetiştirilmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vize sorunları, diplomaların tanınması ve kalite güvencesi gibi hareketliliği zorlaştıran engellere çözüm bulmalıyız. Sanal hareketliliği kullanarak, müfredata diğer kültürleri daha fazla dahil ederek, tarih eğitiminde daha objektif olarak ve duygusal ve sosyal becerileri daha iyi kazandırarak evde uluslararasılaşmayı teşvik etmeliyiz.

Eğitimde sürekliliği sağlamak için güvenilir, zengin, içermeci ve erişilebilir bir çevrimiçi öğrenme platformunun önemine vurgu yapmak istiyorum. Türkiye'de yaklaşık 18 milyon öğrenci Bakanlığımızın çevrimiçi öğrenme platformundan yararlanmıştır. Uzaktan eğitim süreci boyunca 2,9 milyar tıklanma ile küresel çapta en çok ziyaret edilen eğitim siteleri içinde üçüncü sırada yer almıştır. Pandemiden sonra bu platformlar yüz yüze eğitimi tamamlayarak çok faydalı olacak ve eğitim sistemlerimiz daha dayanıklı hale gelecektir."











