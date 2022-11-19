  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muğla kazı çalışmaları: Tarih yeniden yazılacak! 1994'te başladı, geçmişe ışık tutacak kent keşfediliyor

Adnan Menderes yaşasaydı sana ne derdi? Yüzde yarım oyu var türlü türlü huyu var

İşte İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu! Bakan Koca duyurdu

Nerede kaldı düşünce özgürlüğü? "Kadınlar çocuk doğurmalı" diyene linç

İşte en çok göçmen nüfusuna sahip olan o ülke! Türkiye'nin sırasına çok şaşıracaksınız

Hastalığı dünyasını altüst etti! 'Kurt Adam'a dönüştü

Taksim’e bırakılan patlayıcıyla ilgili yeni bulgular

Son zamanların en kapsamlı seçim anketi yapıldı! İşte partilerin oy oranları

AK Partili isimden 6'lı Masa açıklaması

O kayıtlar ilk kez gün yüzüne çıktı! Menderes dönemine ışık tutacak
Gündem Milli duruşuyla hatırlanan Celal Kılıçdaroğlu, ebediyete uğurlandı
Gündem

Milli duruşuyla hatırlanan Celal Kılıçdaroğlu, ebediyete uğurlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün vefat eden kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu Kocaeli Tavşantepe Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurladı. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 19:23:00 -
Milli duruşuyla hatırlanan Celal Kılıçdaroğlu, ebediyete uğurlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, dün 68 yaşında hayatını kaybetti. İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Celal Kılıçdaroğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vefat eden kardeşi Celal Kılıçdaroğlu için, Kocaeli Tavşantepe Cemevi'nde düzenlenen cenaze törene katıldı. Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedildi.

Çok sayıda siyasi isim katıldı

Cenaze törenine Adil ve Ali Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP'li Canan Kaftancıoğlu ve bazı siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Erdoğan'dan taziye mesajı

Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan mesajda, "Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal beye Allah'tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim" denildi.

Solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden Celal Kılıçdaroğlu (68), 10 Ekim'de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Kılıçdaroğlu, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti.

Aniden fenalaştı

Evli ve 2 çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, bugün 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katındaki evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıçdaroğlu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı. Celal Kılıçdaroğlu'nun kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23