Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı 25 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdü

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Mersin'de gerçekleşen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla yer aletinde ikincilik elde eden milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, bu alanda gümüş madalya kazanan ilk kadın Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, AA muhabirine, şampiyonada hem bireysel hem de takım halinde tarihi başarılara imza attıklarını söyledi.

Takımlarda Avrupa 4'üncüsü olduklarını anımsatan Göksu, genç sporcuların gelecek vadettiğini kaydetti.

Milli sporcu Göksu, şampiyonada gümüş madalya kazanmanın gururunu yaşadığını anlatarak, "Şampiyona benim için çok güzel sonuçlandı, çok mutluyum. Bu bir ekip işi. Bu madalyanın arkasında çok fazla insan var. Madalyayı Türk kadınları ve annelere armağan ediyorum. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kariyeri boyunca heyecanla beklediği hayalini gerçekleştiğini dile getiren Göksu, şöyle konuştu:

"Bu başarının arkasında çok fazla emek var. 25 yıldır bu işin içindeyim. 25 senedir bu anı bekledim. Çok mutluyum, söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Antrenmanlara ve çalışmalara devam edeceğim. 2 yıllık bir hedefim daha var. Bu 2 yıl için daha nice başarılara imza atacağıma inanıyorum. Genç sporculara örnek olabildiğim için çok sevinçliyim. Onların vizyonlarını genişletmek için hep mücadele ettik. Onlarla birlikte olimpiyat kapısını aralamış olduk. Olimpiyatlarda madalya alabileceklerine inanıyorum. O kapı hiçbir zaman kapanmayacak."

Milli cimnastikçi Göksu, şampiyonanın hayatı boyunca unutamayacağı anlardan biri olarak kalacağını sözlerine ekledi.