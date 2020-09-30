Milli boksörler Hititler'den kalan tuz mağarasında çalışıyor

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da, Hititler'den kalma yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasının sporcular üzerindeki etkisinin araştırılması için Boks Milli Takımı, 150 metre derinlikteki mağarada antrenman yapıyor.

İl merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yıllarca yapılan üretim sonucu içinde birçok galeri oluşan yerin 150 metre altındaki mağaranın, astım, bronşit, akciğer hastalıklarının tedavisine iyi geldiği biliniyor.

Mağaranın sporcular üzerindeki etkisini görmek isteyen Yıldız Kadın Boks Milli Takım Başantrenörü Ahmet Çınar, daha önce kendi sporcularıyla mağara içinde zaman zaman antrenmanlar yapmaya başladı.

Sporcularındaki performans artışını fark eden Çınar, bu durumu Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Söyler ile paylaşarak, bu konuda bilimsel araştırma yapılması gerektiği düşüncesini paylaştı.

Tuz mağarasının sporcular üzerindeki etkisini incelemek için 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için düzenlenecek Avrupa ve dünya kota müsabakalarına Çankırı'da hazırlanan Boks Milli Takımı'yla mağara içinde antrenman yapılması kararlaştırıldı.

Sporcular mağaradaki antrenmanlara başlamadan önce teste tabi tutularak verileri alındı. Yaklaşık 15 gün mağara içinde sürecek antrenmanların sonucu ilk verilerle karşılaştırılarak mağaranın sporcular üzerindeki etkisi tespit edilecek.

Araştırma sonucunda mağarada antrenman yapan sporcularda performans artışı ortaya konulursa 5 bin yıllık tuz mağarası spor turizmine de kapılarını aralayacak.





- Mehmet Söyler: "Olimpik boksörler üzerindeki etkilerini ölçmeyi amaçlıyoruz"





Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Söyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tuz mağarasını hem iç hem dış turizme kazandırmak istediklerini söyledi.

Mağaranın insan sağlığına iyi geldiğine yönelik araştırmalar olduğunu ancak sporcu üzerindeki etkisinin daha önce hiç araştırılmadığını anlatan Söyler, "Burada olimpik boksörler üzerindeki akciğer kapasitesi, oksidatif stres düzeyi üzerindeki etkilerini ölçmeyi amaçlıyoruz. İçerideki kirlenmemiş havanın hem akciğer üzerine hem astım, sinüzit hastalıkları üzerine etkisi var mı bunu göreceğiz." dedi.

Sodyum klorürlü ortamın olimpik boksörler üzerindeki etkisini araştırmak için böyle bir kampı düzenlediklerini belirten Söyler, "Sportif araştırmalar ve bilimsel araştırmalar konusunda bütün çalışmaları ülkemiz olarak yapmaktayız. Deniz seviyesinde antrenmanlar, yüksek irtifa antrenmanlar gibi konularda ülkemizde birçok araştırma da yapıldı ama mağara ortamındaki araştırmalar şu anda yapılmamış durumda. Sodyum klorürlü ortamın etkisini ispatlarsak olimpiyat hazırlık sürecinde olimpik sporculara farklı bir kazanımını da buradan ortaya çıkarmış olacağız. Olimpik sporcuya farklı bir antrenman ile bir kazanım sağlayabilir miyiz bunu amaçlıyoruz." diye konuştu.





- Mağara spor turizmine açılabilir





Milli takım teknik direktörü Seyfullah Dumlupınar da tuz mağarasının sporcuların performansı üzerindeki etkisini görmek istedikleri için mağarada antrenman yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Yapılan çalışmanın olumlu sonuçlanmasının ardından mağaranın spor turizmine de açılabileceğini aktaran Dumlupınar, "Şayet sporcularımızda bu verimliliği gözlemlediğimiz takdirde ileriki yıllarda tüm branşlar, gerek yurt içi gerek yurt dışından takımlar gelerek burada sportif akitiviteler yapıp sporcuların performansının yükseltme yönünde çalışmalar yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.





- "Sporcularımızın kapasitelerinin daha artacağına hemfikiriz"





Sporcuların akciğer kapasitelerinin gelişmesiyle birlikte yorulma sürelerinin de uzayacağını anlatan Dumlupınar, şöyle konuştu:

"Ben buradaki çalışmaların sporcuların performansına yüzde 5 değil yüzde 20-25'in üzerinde katkı sağlayacağına inanıyorum. İçeride nefes aldıkça nefes almamın kolaylaştığını hissediyorum. Çalışmalar neticesinde sporcularımızın kapasitelerinin daha artacağı, kendilerine olan güvenlerinin daha çok artacağına arkadaşlarımızla hemfikiriz. İnşallah kampın sonunda bunu göreceğiz. Buradan olumlu sonuç alırsak daha sonraki kamplarımızda haftanın en az 2 günü Kastamonu'dan gelip burayı kullanmayı düşünüyoruz. Veriler ortaya çıktığı zaman bütün yetkililerin buranın sportif turizm amaçlı kullanılması için gerekli donanımı sağlayacaklarını düşünüyorum."





- Akciğer kapasitesindeki artış daha hızlı dinlenmeyi sağlayacak





Takımın kondisyoneri Taner Koçbay ise tuz mağarasındaki antrenmanların güzel gittiğini dile getirdi.

Mağara içindeki çalışmalar sonucunda sporcuların akciğer kapasitelerinde ciddi artış beklediklerini ifade eden Koçbay "Eğer bu yönde bir artış sağlanırsa sporcuların 1 dakikalık dinlenme esnasındaki toparlanmaları daha fazla olacaktır ve bir sonraki raunda daha hazır başlayacaklardır. Umarım bu yönde katkı sağlayacaktır." şeklinde görüş belirtti.





- Necat Ekinci: "Dışarıdaki antrenmanlara göre mağara daha etkili"





Milli boksörlerden Necat Ekinci de mağaradaki antrenmanların verimli geçtiğini dile getirdi.

Mağarada yaptıkları antrenmanların kendileri için daha iyi olduğunu anlatan Ekinci, "Boks idmanlarını da burada yapmaya başladık. Her şey güzel, umarım olimpiyat için bize bir faydası dokunur. Dışarıya göre burası daha etkili. Daha önceden böyle bir ortamda hiç çalışmadım." ifadelerini kullandı.

Boksör Tuğrulhan Erdemir ise nefes alıp verişinde rahatlık hissettiğini belirterek sonuçların olumlu çıkması temennisinde bulundu.