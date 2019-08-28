Milli bisikletçiler Kazakistan'da pedal basacak Almatı Turu Yarışı'nda 7 Türk sporcu mücadele edecek

ANKARA (AA) - Erkek Bisiklet Milli Takımı, Kazakistan'da yedinci kez düzenlenecek Almatı Turu Yarışı'nda mücadele edecek. Türkiye Bisiklet Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, 30-31 Ağustos’ta yapılacak yarışlar için milli takım sporcuları bugün Kazakistan'a hareket edecek. 2.1 kategorisinde düzenlenecek yarışların ilk etabı 30 Ağustos’ta 118 kilometrelik parkurda, ikinci etap ise bir gün sonra 160 kilometrelik parkurda koşulacak. Milli takımda yer alan sporcular şöyle: Halil İbrahim Doğan, Mustafa Sayar, Burak Abay, Yunus Emre Yılmaz, Onur Balkan, Cebrail Şeker ve Serkan Balkan.



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