  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli bisikletçi Ahmet Örken: "Motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum"
Spor

Milli bisikletçi Ahmet Örken: "Motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum"

"Bu süreç en başlarda zor olsa da buna alışmayı başardım" - "Belirsizlikler, iptal olan yarışmalar, kamplar... Bütün program altüst oldu" - "Yarışmalar, farklı alanlarda organizasyonlar yapılmaya başlandı. Bunlar bize umut veriyor. Yarışların yapılabileceğini duyduğum zaman gerçekten çok mutlu oluyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:01:49 -
Milli bisikletçi Ahmet Örken: "Motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum"

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Milli bisikletçi Ahmet Örken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan belirsizliğin ilk başta motivasyonunu olumsuz etkilese de salgın sürecine alışmayı başardığını söyledi.

Ahmet Örken, Kovid-19 salgınının bisiklet sporuna etkileri üzerine AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Salgın sürecinin bisiklet sporcularını da olumsuz etkilediğini belirten Ahmet, "Belirsizlikler, iptal olan yarışlar, kamplar... Bütün program altüst oldu." dedi.

Ahmet, her şeyin başının sağlık olduğuna işaret ederek, "Sağlık olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Bu sebepten dolayı tedbirler gereği yarışmalarımız ertelendi veya iptal oldu. Bu süreç en başlarda zor olsa da buna alışmayı başardım." diye konuştu.

En çok belirsizliğin kendilerini etkilediğinin altını çizen 27 yaşındaki milli bisikletçi, şöyle devam etti:

"Belirsizlikler... Yarışlarımız yapılacak mı yapılmayacak mı? Bu belirsizlikler tabii ki en başlarda motivasyonumuzu düşürdü. Çünkü alışık olmadığımız bir durumdu. Biz yıl içerisinde birçok yarışmaya katılıyoruz, kamplarımız oluyor. Böyle alışagelmiş bir yaşantımız vardı. Fakat salgın süreciyle tamamen her şeyimiz değişti. Bu süreç her alanda herkes için aynı şekilde zor. Tabii ki her şeyin başı sağlık. Sağlık olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Tedbirler de insanlığın sağlığı için alınıyor. Bu süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz."

Ahmet, "Belirsizlikler tabii ki başlarda motivasyonu zorlaştırsa da bu sürece alışmayı başarabildim. Olabildiğince motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum. En kısa sürede bu süreci de atlatacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


- "Yarışmayı özlüyorum"


Salgının bir an önce sona ermesini temenni eden Ahmet, "Yarışmalar, farklı alanlarda organizasyonlar yapılmaya başlandı. Bunlar da bize umut veriyor. Yarışların yapılabileceğini duyduğum zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. Yarışmayı özlüyorum. Bu kadar uzun süre yarışa katılmadığım olmamıştı. Bu süreci rakiplerim de aynı şekilde yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
The Economist kapağındaki rüzgar gülü Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Erkan Trükten açıkladı
Dünya

The Economist kapağındaki rüzgar gülü Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Erkan Trükten açıkladı

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, The Economist'in 2021 kapağına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Trükten, kapakta yer alan rüzgar gü..
Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor
Ekonomi

Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomide yeni dönem" açıklamalarıyla başlayan piyasa rallisi, hız kesmeden sürürken, analistler, BIST 100 endeksi..
Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!
Dünya

Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!

Japonya'da bir göktaşının atmosfere girince ateş topuna dönüşerek düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Patlama sesi çıkaran göktaşı halk aras..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay