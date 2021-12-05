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Spor Milli bilardocu Saygıner Mısır'da 3 Bant Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı
Spor

Milli bilardocu Saygıner Mısır'da 3 Bant Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı

Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 10:49:00 -
Milli bilardocu Saygıner Mısır'da 3 Bant Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda milli sporcu Semih Saygıner Hollanda'lı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı.

Federasyondan "Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." açıklaması yapıldı.

Bakan Kasapoğlu Semih Saygıner'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da ay-yıldızlı bilardocu Semih Saygıner için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda Hollandalı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 mağlup ederek şampiyon olan Semih Saygıner'i kutluyorum. Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli bilardocumuzun 3 Bant Dünya Kupası'nda da şampiyon olması bizleri gururlandırdı. Semih Saygıner'e başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

 

 

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