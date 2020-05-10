Milli badmintonculardan Anneler Günü mesajı
ANKARA (AA) - Milli badmintoncular Özge Bayrak ve Emre Lale, Anneler Günü dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.
Milli sporculardan Özge Bayrak, "Fedakarlık, sevgi, sabır, güzellik nedir diye tarif et deseler, hiç düşünmeden annem derdim. Buradan bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Onların ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.
Emre Lale ise videolu mesajında "Annelerimizin ve anne adayı olma yolunda ilerleyen bütün kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız." diye konuştu.