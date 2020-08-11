Milli badmintoncu Neslihan Yiğit olimpiyatlara odaklandı

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, tamamen olimpiyat odaklı çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk badmintoncu olan Neslihan Yiğit, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2012 Londra Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden 26 yaşındaki Neslihan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 ay evlerinde çalıştıklarını, normalleşme süreciyle tesislerin açılması sonucu yeniden saha antrenmanlarına başladıklarını belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları'nın 2021'e ertelendiğini hatırlatan Neslihan, "Bu durum karşısında tabii ki üzüldüm. Çok emek verdiğimi ve iyi durumda olduğumu düşündüğüm için olimpiyatların ileri bir tarihe ertelenmesi beni üzdü. Çünkü oraya gitmek için gerçekten çok sabırsızlanıyordum." diye konuştu.

Neslihan, olimpiyatların ertelenmesine bir yandan da olumlu taraftan baktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Önümüzde bir sene gibi bir süre var. En iyi duruma gelmek için antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde şu an herhangi bir turnuva da yok. Bütün çalışmalarımızı olimpiyatlara yönelik yapıyoruz. Bunun için olumlu olduğunu da düşünüyorum. Çalışmalarımızı yaparken önceden çok yoğun bir maç programımız olduğu için tam yükleme yapamıyorduk, maç ritmine uygun antrenmanlar yapmaya çalışıyorduk. Şu an herhangi bir maç programı olmadığı için tamamen olimpiyat odaklı çalışıyoruz."





- "Maçlarda oynamayı çok özledim"





Koronavirüs salgınının bir an önce bitmesini temenni eden Neslihan, "Maçlarımızın başlamasını, maçlarda oynamayı, mücadele vermeyi çok özledim." dedi.

Neslihan Yiğit, "2020 Olimpiyatları'nda ülkem için sonuna kadar mücadele etmeyi istiyorum. Bütün çabam bu süreçte bunun için. Olimpiyatlar için ilk başta evlerimizde sonuna kadar elimizden ne geliyorsa mücadele verdik. Tesislerimiz açıldı, şu an da bunun için mücadele veriyoruz. Tek bir eksiğimiz var, olimpiyatlara gidip orada bayrağımızı dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.