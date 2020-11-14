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Spor Milli badmintoncu Bengisu, olimpiyat kotası için sıkı çalışıyor
Spor

Milli badmintoncu Bengisu, olimpiyat kotası için sıkı çalışıyor

Milli sporcu, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek için sıkı antrenman yapıyor - Bengisu Erçetin: - "Pandemi süreci olduğu için olimpiyatlar 2021 tarihine ertelendi. Yılmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:49:08 -
Milli badmintoncu Bengisu, olimpiyat kotası için sıkı çalışıyor

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Milli badmintoncu Bengisu Erçetin, 2021'de düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'na kota alabilmek için haftanın 6 günü antrenörleri gözetiminde çalışma yapıyor.

Ulusal ve uluslararası turnuvalarda birçok başarısı bulunan 19 yaşındaki milli sporcu Bengisu, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.

Salgın döneminde formunu korumak için evinde sıkı çalışma yapan Bengisu, kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle Erzincan'daki Yıldırım Akbulut Spor Salonu'nda antrenörleri nezaretinde olimpiyat kotası için güç depoluyor.

Bengisu Erçetin, AA muhabirine, badminton sporu ile 6 yaşında, badminton milli takım antrenörü olan babası Uğur Erçetin vasıtasıyla tanıştığını söyledi.


- "Yılmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz"


Olimpiyatlara hazırlandığını ifade eden Bengisu, şöyle konuştu:

"Partnerim Nazlıcan İnci ile olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Pandemi süreci olduğu için olimpiyatlar 2021 tarihine ertelendi. Yılmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pandemi sürecinde hocalarımızın talimatları doğrultusunda 2 ay evde çalıştık. Daha sonra spor salonları açılmaya başladığında da salonda antrenmanlarımıza devam ettik. 2021 sürecindeki olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyorum."

Milli takım antrenörleri nezaretinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Bengisu, "2021 olimpiyatlarına gitmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte çok çalışıyoruz. Haftada 6 gün antrenman yapıyoruz. Pandemiden etkilendik ama burada moralimizi en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


- Haftanın 6 günü antrenman yapıyorlar


Badminton Milli Takım Antrenörü Murat Sönmez salgın döneminde badminton sporuna ara vermeden sporcuların evlerinde sürdürdüğünü salonların açılması ile pandemi kurallarına uygun olarak çalışmaları başlattıklarını aktardı.

Sporcuların antrenmanlarını haftanın 6 günü 4 ila 6 saat sürdüğünü dile getiren Sönmez, şunları kaydetti:

"Sporcuların eski formlarını yakaladık. İki sporcumuzu olimpiyat kotasına hazırlarken, diğer sporcularımızı da önümüzdeki Avrupa şampiyonalarına ve uluslararası turnuvalara hazır hale getirdik. Erzincan'ın sürekli Badminton Milli Takımı'na çağrılan faal 16 sporcusu var. Diğerleri de Türkiye şampiyonu veya Türkiye dereceli sporcular. Yaklaşık 36 sporcuyla 3 bölüm halinde sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmalarımız devam etmekte. İnşallah pandemi süreci biter, tüm dünyada sporcularımız yeniden ülkemize madalya ve madalyalar kazandırır."

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