Milli atletler Slovakya'da üçüncülük elde etti





ANKARA (AA) - Slovakya'da düzenlenen Golden Spike Grand Prix'de, milli atletler Yasemin Can ve Ramil Guliyev üçüncülük elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ostrava şehrinde düzenlenen yarışmada, kadınlar 5 bin metrede piste çıkan Yasemin Can, Hollandalı Sifan Hassan ve Kenyalı Sheila Chelangat'ın arkasından 14.40.70'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Yasemin bu derecesiyle bu yılın Avrupa listesinde, Laura Whightman ve Sifan Hassan'ın arkasında üçüncülüğe çıktı. Yasemin ayrıca finiş çizgisini 14.40.70'le görerek kariyerinin en iyi üçüncü derecesini koştu.

Erkekler 150 metre yarışında ise Ramil Guliyev, 15.38'lik derecesiyle yarışı üçüncü sırada bitirdi.