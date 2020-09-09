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Spor Milli atletler Slovakya'da üçüncülük elde etti
Spor

Milli atletler Slovakya'da üçüncülük elde etti

Golden Spike Grand Prix'de Yasemin Can 5 bin metrede, Ramil Guliyev ise 150 metrede üçüncü oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:53:40 -
Milli atletler Slovakya'da üçüncülük elde etti


ANKARA (AA) - Slovakya'da düzenlenen Golden Spike Grand Prix'de, milli atletler Yasemin Can ve Ramil Guliyev üçüncülük elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ostrava şehrinde düzenlenen yarışmada, kadınlar 5 bin metrede piste çıkan Yasemin Can, Hollandalı Sifan Hassan ve Kenyalı Sheila Chelangat'ın arkasından 14.40.70'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Yasemin bu derecesiyle bu yılın Avrupa listesinde, Laura Whightman ve Sifan Hassan'ın arkasında üçüncülüğe çıktı. Yasemin ayrıca finiş çizgisini 14.40.70'le görerek kariyerinin en iyi üçüncü derecesini koştu.

Erkekler 150 metre yarışında ise Ramil Guliyev, 15.38'lik derecesiyle yarışı üçüncü sırada bitirdi.

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