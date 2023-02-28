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Dünya Milletvekillerine Tiktok uyarısı!
Dünya

Milletvekillerine Tiktok uyarısı!

Danimarka Parlamentosu'ndaki milletvekilleri ve diğer personeller, casusluk riskleri taşıdığı gerekçesiyle Tiktok'u kullanmamaları yönünde uyarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 16:03:00 -
Milletvekillerine Tiktok uyarısı!

Danimarka parlamentosu Folketing'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Siber Güvenlik Merkezi'nin tavsiyesine dayanarak, milletvekillerine ve çalışanlara dağıtılan mobil cihazlarda Tiktok'un kullanılmaması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bugün Norveç Parlamentosu'nun tüm üyelerine ve çalışanlarına TikTok uygulamasının kullanılmaması yönünde tavsiye içeren bir e-posta gönderildiği hatırlatıldı.

Açılamada görüşlerine yer verilen Folketing Sözcüsü Søren Gade, "Parlamento, güvenlik makamlarından gelen değerlendirmelerle hareket ediyor. Siber Güvenlik Merkezi'ne göre TikTok kullanarak casusluk yapma riski olduğu için bu uyarıya uyuyoruz." dedi. (İLKHA)

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