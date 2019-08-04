Milletvekilleri sandıkları gezdi Adıyaman’ın Besni İlçesine bağlı Suvarlı beldesinde devam eden Belediye Başkanlığı seçiminde milletvekilleri sandık kurullarını ziyaret etti.

Adıyaman’ın Besni İlçesine bağlı Suvarlı beldesinde devam eden Belediye Başkanlığı seçiminde milletvekilleri sandık kurullarını ziyaret etti.

31 Mart yerel seçimlerinin YSK tarafından iptal edildiği Suvarlı beldesinde oy verme işlemi sürüyor. AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem sandık kurullarını ziyaret etti. Sandık kurulu görevlilerine başarılar dileyen milletvekilleri vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Adayı Gülfer Ağır’ın eşlik ettiği milletvekilleri ile Vatan Partisi Adayı Gazi Sabancı’da bir araya geldi. Gazi Sabancı ile Gülfer Ağır kameralara birlikte poz verdi.

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