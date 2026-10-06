Milletvekilleri, peş peşe evlerinde insan dışkısı bulmaya başladı: Herkes Putin'i suçladı...

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Avrupa ülkelerini saran Rus endişesi her geçen gün daha da büyüyor. Son zamanlarda Avrupa ülkeleri, Rusya'nın kendilerine karşı gizli bir savaş yürüttüğünü öne sürüyor. Bunun son örneği ise Finlandiya'dan geldi.

Finlandiya milletvekillerinin iddiasına göre son günlerde evlerinde garip bir şekilde insan dışkısı bulmaya başladılar. Evlerden herhangi bir eşya çalınmadığı ya da evlerine zarar verilmediğini anlatan milletvekilleri evlerinde insan dışkısı ve idrarını bulduklarını, kapıların, ışıkların açık bırakıldığını söyledi.

Bu kasıtlı kafa karıştırıcı hamlelerin, politikacıların zihinlerini etkilemek amacıyla yapıldığına dair şüpheler ortaya çıktı. Finlandiya'nın kıdemli milletvekili Ben Zyskowicz, bu ürpertici zihin oyunlarının arkasında Rus istihbaratının olabileceğine inandığını aktardı. Zyskowicz, ''Bu, Rus istihbarat servisinin insanların izlendiğini gösterme, kafa karışıklığı veya endişe oluşturma yöntemidir.'' dedi.

BAŞBAKAN: BÜYÜK OLASILIKLA RUSYA

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da bu durumdan Rusya'nın sorumlu olup olmadığı sorusuna "Bu oldukça mümkün. Özellikle günümüzde çok muhtemel" cevabını verdi.

Parlamento Başkanı Jussi Halla-aho, 'önemli' sayıda şüpheli vakanın ortaya çıkarıldığını belirterek "Bu vakaların sayısı hakkında kesin bir şey söyleyemem, ancak önemli bir sayı" ifadelerini kullandı.

Helsinki polisi, milletvekillerinin evlerinde ortaya çıkan tuhaf dışkı ve idrarların ardından 1 Ekim'de soruşturma başlattı.

ABD: BİZİM DİPLOMATIN BAVULUNA DA DIŞKILAMIŞLARDI

Bu 'uğursuz işaretler, Rus istihbaratının daha önce de hedeflerine karşı son derece benzer psikolojik savaş yöntemleri kullandığı yönündeki suçlamalar nedeniyle alarm zillerini çaldırdı.

ABD yetkilileri de daha önce diplomatları korkutmak amacıyla eşyaların yerinden oynatıldığı ve pencerelerin açıldığı şüpheli 'ev baskınlarını' belgelemişti. Bu olaylarda da eve girenlerin tuvalete 'kartvizitlerini' bıraktığı belirtilmişti.

Wall Street Journal'ın 2023'te bildirdiğine göre, bir Rus FSB ajanı, Rusya'yı ziyaret eden üst düzey bir ABD yetkilisinin bavulunun içine dışkılamakla suçlanmıştı.

Eski BBC Rusya muhabiri Sarah Rainsford da eve döndüğünde "her tuvalette büyük miktarda sifonu çekilmemiş atık" bulduğunu anlatmıştı.