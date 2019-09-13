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Milletvekili Taşkesenlioğlu, Tekman’da incelemelerde bulundu

Erzurum AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Tekman ilçesinde bazı incelemelerde bulundu.

13 Eylül 2019 Cuma 13:01
Milletvekili Taşkesenlioğlu, Tekman’da incelemelerde bulundu

Erzurum AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Tekman ilçesinde bazı incelemelerde bulundu.


Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban’a ziyarette, AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı ve İlçe Koordinatörü Abdullah Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediye meclis üyesi Yakup Çeliker’de eşlik etti.


Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin, Tekman AK Parti Teşkilat Başkanı ve İlçe Başkan Vekili ReşatTaşkesenligil, Kadın Kolları Başkanı Gamze Sarıkaya ile bazı partililerle birlikte Tekman’ın Ilıgöze, Beyköy, Gündamı mahallelerini ziyaret eden Milletvekili Ban, vatandaşın sorunlarını dinledi.


Milletvekili Taşkesenlioğlu Ban, "Bizler sadece seçim döneminde halkımızı tanımıyoruz. Şu anda seçim gündemde olmadığı halde sizleri kucaklamaya geldim. Bizler hepimiz bacı kardeşiz aramıza nifak sokmak isteyenler bizleri bölmeye çalışanlar kendilerine rant aramaktadırlar. Diyarbakır’da nöbet tutan acılı anneleri görüyorsunuz. İnşallah en kısa zamanda yavrularına kavuşup acıları dinecektir. Siz değerli büyükler, evlatlarınıza sahip çıkmanız lazım. Bu acıyı sizlerin de yaşamaması gerekir” diye konuştu.


Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin ise, "Bizler hiçbir zaman oy oranını gözetmedik bizler herkesi eşit hizmet yapmaktayız" dedi.


AK Parti Teşkilat Başkanı Reşat Taşkesenligil’deAK Parti camiasında ayrıcalık olmadığını, kardeşliğin, birlik beraberliğin olduğunu söyledi.


Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, mahalle ziyaretinden sonra ilçe kaymakamlığına gelerek yeni atanan İlçe Kaymakamı Önder Çengel’i makamında ziyaret edip, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:01
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