0553 313 94 23

Milletvekili Tan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kılıç’tan Müdür Başyiğit’e ziyaret

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’e ziyarette bulundular.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:47
Milletvekili Tan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kılıç’tan Müdür Başyiğit’e ziyaret

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’e ziyarette bulundular.


Tan ve Kılıç geçtiğimiz günlerde görevini asaleten devralan Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i makamında ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerini iletip görevinde başarılar dilediler.


Milli Eğitim Müdürü Başyiğit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Tan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kılıç’a teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor
    1. Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa..
    2. TİKA’dan Mozambik’te girişimcilik..
    3. Otomobil yol kenarında bekleyen araca..
    4. Sapık Adnan Oktar'dan küçük çocuğa..
    5. Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı”..
    6. Kazada ölen gençlerin cenazeleri..
    7. Başkan Çetin: “35 günde tamamladığımız..
    8. Kan donduran ifadeler! 'Tutukluları..
    9. Ayvacık’ta 41 düzensiz göçmen yakalandı
    10. Dünyanın ilk 5G oteli açıldı
    11. Antalya'daki orman yangını
    12. Kurban Bayramında sağlıklı et tüketimi
    13. Prof. Dr. Fuat Sezgin dünyaya..
    14. Ankara YHT Garı CIP salonu hizmete..
    15. Büyükşehirden bir katlı kavşak daha
    16. Ali Koç'tan transfer açıklaması
    17. TSYD Ankara Kupası sahibini buluyor
    18. Başkan Palancıoğlu Kurban Pazarı’nda
    19. Başak Koleji iki firma ile hizmet..
    20. Adıyaman’da 3 ilçenin kaymakamı değişti
    21. Bağlar’ın sporcu ordusu
    22. İmam Hatip öğrencileri robot..
    23. Kaş’ta konteyner hırsızı yakalandı
    24. "İnsani Yardım Haberciliği Atölyesi"..
    25. Four Seasons Otel, sandalye parası..
    26. Bilinçli tarım verimi yükseltti
    27. Ahlat Kaymakamlığına Tutak Kaymakamı..
    28. Siirt’te çayda mahsur kalan..
    29. Selçuklu Belediyesi tahsilatları artık..
    30. Sabiha Gökçen Havalimanında bal arısı..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru