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Milletvekili Kahtalı Cumhur ittifakı için destek istedi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Bu seçimde cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde çıkması gerekiyor" dedi.

26 Mart 2019 Salı 15:45
Milletvekili Kahtalı Cumhur ittifakı için destek istedi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Bu seçimde cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde çıkması gerekiyor" dedi.


Milletvekili Kahtalı, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret ederek, istişarelerde bulundu. Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Önümüzde bir yerel seçim var. Bu yerel seçimde de herkesin üzerine düşen görevi yapması lazım. Herkesin sandığa gidip, oyunu kullanması lazım" dedi. AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise Türkiye’nin tarım ve hayvancılık noktasında önemli bir değere sahip olduğunu ifade etti. Milletvekili Kahtalı, Malatya’nın tarımın yanı sıra hayvancılıkta da önemli bir yere geldiğine dikkat çekerek, "Gerekli desteği cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız yapıyor. Başkanımızda bu noktada her yeri ziyaret ederek, bilgilendirmeleri yapıyor. Ortaya önemli icraatlar çıkıyor" dedi.Türkiye’nin 31 Mart’ta önemli bir seçime gideceğini kaydeden Kahtalı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle beraber ilk yerel seçimi yapmış olacağız. Bu seçimde cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde çıkması gerekiyor" şeklinde konuştu.


Milletvekili Kahtalı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tüm dünyaya rol model bir sistem olduğunu ifade ederek, "Bu sistemle birlikte taraflar artık belirginleşmiş oldu. Birlik vatan, memleket, bayrak, ezanı için canını ortaya koyacak insanlarımız mevcut. Malatya, yerel anlamda büyük bir kalkınma hamlesi yaşayacak. 2014’te büyükşehir ile birlikte 13 ilçenin tamamında önemli hizmetler yaptık. 31 Mart’taki seçimin ardından gerek ilçe gerekse de büyükşehir belediye başkanımız Malatya için önemli bir kazanım olacak" diye konuştu.


AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı daha sonra Kuyumcular Çarşısı esnafını ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:45
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