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Milletvekili Güneş: “Safranbolu’da Muhalefet Dar Görüşlü”

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş Safranbolu Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi.

28 Mart 2019 Perşembe 11:07
Milletvekili Güneş: “Safranbolu’da Muhalefet Dar Görüşlü”

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş Safranbolu Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi.


AK Parti Safranbolu teşkilatının Safranbolu sanayisinde düzenlediği toplantıda konuşan Güneş, 31 Mart seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin sanayi söylemiyle ilgili algı yapmaya çalıştığını söyleyen Güneş, muhalefeti vizyonsuzlukla eleştirdi.


Milletvekili Güneş “ Safranbolu’yla ilgili söylemem gereken bir husus var. Ben aday tanıtımında bazı şikayetlerimi dile getirdim. Biz kendi kendimizi tenkit ediyoruz. Ben diyorum ki Kıranköy’e geldiğimizde şöyle gözümüzü yukarıya kaldırdığımızda karşıdaki binanın boyası dökük olmasın, kablolar sallanmasın, belediye binası camdan olmasın diyorum. Unesco miras listesinde olan Safranbolu’ya girerken sanayi sitesinin görüntü kirliliği yapan yerleri şehrimize gelen turistleri karşılamasın diyorum. Yol cephesine gelen binaları, atölyeleri düzenlememiz lazım diyorum. Biz bunları rahatlıkla yapabiliriz. Ben şahsen bu durumdan memnun değilim. Muhalefet benim düşüncemi sanayi esnafına şikayet ediyor. Konuşmamın bir bölümünü kesip algı oluşturmaya çalışıyorlar. Mimar birini aday göstermişler ama bizim şehrimizi güzelleştirmemiz gereken ifadelerimizi tenkit ediyorlar. Daha güzel bir Safranbolu’yu düşünmeyen insanların Safranbolu’ya vereceği bir şey olamaz. Muhalefetin vizyonu yok” dedi.


“Sanayi Sitesi Kalkmayacak”


Güneş sözlerini şöyle sürdürdü; “ Ben de esnaf çocuğuyum. Esnaf olmanın ne demek olduğunu bilirim. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Karabük’e geldiğinde sokak sağlıklaştırmasıyla ilgili belediyelerin bütçesinden para çıkmayacağını söyledi. Ben de bakanımızın sözüne istinaden bu düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade ettim. Size şunu söylüyorum Safranbolu Sanayi sitesi kalkmayacak. Ali Kaya göreve geldiği zaman bu cepheleri yenileyecek.”


Programa AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya, ilçe Başkanı Mehmet Sarı ve Eski İl Başkanı Timurçin Saylar’da katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:07
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