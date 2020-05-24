  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Milletvekili Gülaçar’dan Ramazan bayramı mesajı

AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 09:58:24 -
Milletvekili Gülaçar’dan Ramazan bayramı mesajı

AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Gülaçar yayımladığı mesajında, "Elden çıktığında nimetlerin kıymetini anlıyoruz. Birlikte olmanın güzelliğini yalnızken anlıyoruz. Cemaatle saf tutmanın tadını yalnız kıyamlarımızdan anlıyoruz. Paylaşmanın değerini bereketsiz fazlalıktan anlıyoruz. Sıhhatin kıymetini amansız hastalıklardan anlıyoruz. Bayramın güzelliğini sessiz ve renksiz sokaklardan anlıyoruz. Nimetlerin şükrünü, Birlikteliğin gücünü, cem olmanın ihtişamını, paylaşmanın bereketini, sıhhatin kıymetini, bayramların değerini idrak edebilmek duasıyla. Bayramınız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı