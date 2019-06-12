Milletvekili Fendoğlu, TÖTM’deki başarıyı meclis gündemine getirdi

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak, Turgut Özal Tıp Merkezi’nde bugün aynı anda 5 karaciğer nakli ameliyatının gerçekleştirildiğini belirterek, emeği geçen herkesi kutladığını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de genel kurulda söz alan Milletvekili Fendoğlu, bugün İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen dünya rekoru denemesini gündeme getirdi. Dünyada ilk kez aynı anda 10 ameliyathane de 5 karaciğer naklinin gerçekleştirildiğine dikkat çeken Fendoğlu, “Malatya TÖTM’de Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz öncülüğünde gerçekleştirilmekte olan aynı anda 5 hastaya eş zamanlı karaciğer naklinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu sabah saat 08.00’de başlayan ameliyatlar halen devam ediyor. Üniversite yönetimi, eş zamanlı 5 nakille hem insanları sağlığına kavuşturmayı hem de Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefliyor” dedi.

Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa’da birinci, dünyada ikinci olan Turgut Özal Tıp Merkezinin başarılarının ülke sınırlarını aştığını dile getiren Fendoğlu,“Burada emeği geçen, başta Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a, Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur’a ve Karaciğer Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Aynı zamanda üniversitemizin devletimizden alacağı ödenekler halen çıkmamıştır, 25 milyon TL’ye varan ödeneğimizi de bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.