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Milletvekili Dülger’in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:08
Milletvekili Dülger’in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 97. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını ifade ederek, “Tarihi şanlı zaferler ile dolu aziz milletimizin 1919’da Samsun’da Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde başlattığı İstiklal Mücadelesinin tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen, Milletimizin yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile verdiğimiz mücadele azim ve kararlılığın tüm dünya ya ilan edildiği, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 97. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. 30 Ağustos Zaferi, ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde birlik ve beraberlik ruhu ile verdiğimiz mücadelenin azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edilmesi ile kazanılmış şanlı bir zaferdir” dedi.


Türk Milleti, haklı ve onurlu direnişiyle, bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini ifade eden Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Savaşın kazanılmasında vatan, millet ve bayrak sevgisinin, her şeyin üzerinde olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gücünü aziz milletinden alan, demokratik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak dünya devletleri arasında seçkin yerini almıştır.Bize düşen bu şanlı ecdadın torunları olarak, güzel vatanımızı her alanda en üst seviyelere çıkarmak için, dün Çanakkale’de, İstiklal Harbinde, 15 Temmuz’da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi bu gün de, Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, Cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza ve müdafaa ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği ‘muasır medeniyetler’ seviyesinin üzerine çıkarma hedefine kararlılıkla ilerlemek, emperyalist heveslere ve şer odaklarına karşı bu aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla istiklalini ve istikbalini sonuna kadar korumaktır.Bu vesileyle;Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, Ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum” ifadesine yer verdi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:08
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