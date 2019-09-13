Milletvekili Dr. İsmail Tamer’den İl Sağlık Müdürü Benli’ye Ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette, son yıllarda Kayseri’de sağlık alanında birçok başarıları işe imza atıldığını vurgulayan Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer; “İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve ekibini kutluyorum. Kayseri’de son derece başarılı işlere imza attılar ve atmaya da devam ediyorlar. Bilindiği üzere Kayseri Şehir Hastanesi’nin açılması ile Kayseri sağlıkta adeta bir merkez oldu. Bizde ziyaretimizin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne giderek çeşitli incelemelerde bulunacağız. Sunulan sağlık hizmetlerini bir adım daha ileriye taşımak için ne gibi çalışmalar yapılabiliriz ona bakacağız. İl Sağlık Müdürümüz Ali Ramazan Benli ile de bu konularla alakalı sürekli olarak görüş alış verişi içerisindeyiz. Kendisinin sağlık alanındaki çalışmalarını da yakinen takip ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tamer’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Benli ise “Sayın Milletvekilimiz İsmail Tamer Bey’e nazik ziyaretinden ve övgü dolu sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte çok daha güzel işlere imza atacağız” dedi.