Milletvekili Çalık’tan 'kayısı alım fiyatı' açıklaması: Kayısı üreticisinin yüzü güldü

Milletvekili Çalık, Malatya Ticaret Borsasında düzenlenen Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) “Malatya Kuru Kayısı İlk Alım Töreni”ne katıldı.

Çalık, Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunu barındıran ve birbirinden farklı irilik ve lezzette kayısı çeşidinin yetiştiği Malatya'da, Cumhuriyet tarihinde ilk kez TMO’nun kayısı alımını gerçekleştirdiğini ifade etti.

“Kayısımız 110 ülkenin sofralarını süslüyor”

Malatya ekonomisinin can damarı ve 50 bine yakın ailenin direkt geçimini kayısının özellikle Güneydoğu ve Doğu'dan gelen çok sayıda mevsimlik tarım işçisine de iş ve aş sağladığını belirten Öznur Çalık, üreticinin kayısıyı uzun ve zahmetli bir yolculuğun ardından Amerika'dan Rusya'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir yanından 110 ülkenin sofralarını süslediğini kaydetti.

“10 yılda 1 milyon 61 bin ton ton ihracat gerçekleştirildi”

Malatya’nın kayısı ihracatında dünya lideri olduğunu aktaran Milletvekili Çalık, son 10 yılda kentten 1 milyon 61 bin ton kayısı ihracatının gerçekleştiğini ve karşılığında 3 milyar 456 milyon 309 bin dolar gelir elde edildiğini söyledi. Çalık, “Malatya’dan yıllık ortalama 85 bin tonluk kayısı ihracatı yapılmakta ve bu sayede ülke ekonomimize 300 milyon dolar gelir kazandırılmaktadır. Bu da dünyanın en kaliteli kayısının bu topraklarda yetiştiğinin bir göstergesidir. Malatya, kayısıyı katma değerli bir ürüne dönüştürebilmeyi başarabilmiş bir şehirdir” diye konuştu.

“Malatya kazanacak, Türkiye kazanacak”

Toprak Mahsülleri Ofisinin bugünden itibaren kayısı alımına başlamasıyla birlikte ihracat rakamlarının yükselişe geçeceğini belirten Çalık, “Böylece Malatyalı kayısı üreticimizin ve çiftçimizin emeği, alın teri yerde kalmayacak. Kayısımızın değerini bulduğu, istikrarlı bir dönem yaşanacak. Üreticimiz kazanacak, ihracatçımız kazanacak, Malatya kazanacak ve Türkiye kazanacak.” dedi.

“Kayısıdan daha fazla gelir elde edilmiş olacak”

TMO’nun üreticiler tarafından arz edilecek kayısıyı alabilecek şekilde depolama ve finansmanının da hazır olduğunu ifade eden Milletvekili Çalık, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Fırat Kalkınma Ajansımız tarafından cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında desteklenen ve Malatya Ticaret Borsamız tarafından yürütülen proje ile yapımı tamamlanan Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Deposu, lisanslı depoculuk faaliyet belgesi ve yetkili sınırlandırıcı faaliyet belgesi de alarak kayısı satışlarının yılın tüm aylarına yayılmasını sağlayacak, kayısı üreticisine, tüccara, sanayiciye ve ihracatçıya nakliye, analiz, depo kirası ve vergi avantajı sağlayarak kayısıdan daha fazla gelir elde edilmiş olacak. Tüm kayısı üreticilerimize, ülkemize, hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

“Üreticilerimizin elini güçlendirecektir”

Milletvekili Çalık, törende Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin kayısıdaki taban fiyatı açıklamasının üreticinin elini güçlendirdiğini kaydetti. Çalık, “2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı; kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liraya, kükürtlenmemiş (günkurusu) için ise 23 liradan ilk kez Toprak Mahsülleri Ofisimiz(TMO) bugünden(Pazartesi) itibaren alım yapmaya başlamıştır. Bu fiyatlar sektörü olumlu yönde etkileyip, piyasada istikrarı sağlayacaktır. Aynı zamanda üreticilerimizinde elini güçlendirecektir” dedi.

“Taban fiyatları sevinçle karşılandı”

Çalık, taban kayısı fiyatlarının sevinçle karşılandığını, üreticide mutluluk oluşturduğunu belirterek, “Kayısı üreticisine her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye çok teşekkür ediyorum. Kayısı üreticimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.