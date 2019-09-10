0553 313 94 23

Milletvekili Aydemir: ‘Birliğimiz, dirliğimizdir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Hakk için halkla beraber yürüyenler olarak, ‘biz’ hakikatine teslimiyet şaşmaz ölçümüzdür.

10 Eylül 2019 Salı 12:27
Milletvekili Aydemir: ‘Birliğimiz, dirliğimizdir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Hakk için halkla beraber yürüyenler olarak, ‘biz’ hakikatine teslimiyet şaşmaz ölçümüzdür.’ dedi. Muharrem Ayı ve Kerbela olayının inananlara ‘birlikte dirlik ve rahmet vardır’ dersini verdiği, kardeşliğin huzur ve berekete giden tek yol olduğu mesajını içerdiğini kaydetti.


MİLLİ İRADE FERASETİ


AK Hareketin 2001’den bugüne;milli ve manevi değerlerle kuşatılmış; kardeşlik hassasiyet ve dikkatine yoğunlaşmış, ecdat izinde muhteşem tarih fezasına bir mana yürüyüşünü temsil ve ifade ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Milli irade feraseti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ufkunda tarif, küresel kayıtta akis bulan Türk Milletine ait dirayetin kaynağıdır. Bu ferasetin kırmızı çizgisi kardeşlik, ebedi kardeşliktir.’ dedi.


KERBELA DERSİ


İslam Alemi için, ilahi kayıtla, tek yol ve adresin Vahdet ve Tevhid olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, Yemen, Afganistan, Libya’daki olaylara dikkat çekerek, ‘Her dem yüreğimizi dağlayan Kerbela hadisesinden ders çıkarmamız, mukaddesatımızın vurguladığı kardeşlik imanını tazelememiz şarttır. Mescidi Aksa’yı yetim, Müslümanları birbirine garip bırakmak isteyenlerin oyunlarına gelmemeliyiz. ‘ değerlendirmesini yaptı.


ERZURUM ÇALIŞMALARI


AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir koordinatör olarak, Rize Milletvekili Muhammed Avcı Başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Karadeniz Bölgesi Koordinasyon faaliyetleri kapsamında yürütülen Ankara çalışmalarını tamamlayarak Erzurum’daki yasama faaliyetlerine Dadaşköy, Pasinler, Şükrüpaşa ve Bakırcılar Mahallesi etabıyla devam etti.


İSTİŞARİ ZİYARETLER


Erzurum odaklı istişari ziyaretleri odağında Erzurum İli Tanıtım Derneğinin konuğu olan Milletvekili Aydemir, yerel medya kuruluşlarıyla bir araya geldi. Pasinler Otlukkapı ve Yastıktepe mahallerini bağlayan grup yol çalışmalarının tamamlanma törenine katılan Milletvekili Aydemir, Pasinlerli dadaşlarla bölgesel gündemi paylaştı, günceli yorumladı.


OTLUKKAPI VE YASTIKTEPE ZİYARETİ


Milletvekili Aydemir, Pasinler Kaymakamı Kadir Perçin ve Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ile Otlukkapı ve Yastıktepe köylerini ziyaret ederek, dadaşlarla bir araya geldi. Mahalde gerçekleştirilen yeni yolun memnuniyet ve sevinçle karşılandığını belirten Milletvekili Aydemir, yaptığı değerlendirme sunumunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına müteşekkir olduklarını kaydetti.


‘PASİNLER BEREKETİN ADRESİ’


Pasinler dönüşünde yol güzergahı üzerinde, ilçeye ait tarımsal ürünleri pazarlayan çiftçilerle sohbet eden Milletvekili Aydemir, uygulamadaki tarım politikalarına dair görüş alışverişinde bulundu. ‘Pasinler bize ait mananın adresi olduğu gibi aynı zamanda bir bereket adresidir’ diyen Milletvekili Aydemir,‘Pasinler toprağı öylesine mümbit, verimli ki, tohum toprağa düştüğü an meyvenin, sebzenin envai türü açığa çıkıyor. Tarımda kaydedilen yatırım ve çalışmalara teşekkür eden çiftçimize biz de şükran sunduk.’ paylaşımında bulundu.


BAKIRCI ESNAFIYLA MEŞVERET


Erzurum kent merkezindeki çalışmalarını tarihi Bakırcı Mahallesi ziyaretiyle devam ettiren Milletvekili Aydemir, semt esnafıyla meşveret etti. Esnafın 1441’inci hicri yılbaşını tebrik eden Milletvekili Aydemir, beklenti ve talepleri dinledi. Aydemir, Türkiye’nin Fırat’ın Doğusu ve Doğu Akdeniz’deki duruşunu takdir ve dualarla izlediklerini belirten esnafın, ‘Allah birlik ve kardeşliğimizi daim kılsın.’ niyazlarına ortak oldu.


DADAŞKÖY BULUŞMASI


Daha sonra Dadaşköy esnafıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, semtte yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına dair görüşleri aldı. Dadaşköy yolunun modern kent yapılanmasına örnek gösterildiğini bildiren Aydemir, ‘Bu görüntüler ziyaret ettiğimiz esnaf kardeşlerimizin ruh hallerine de yansımış. Alicenap hallerine, ağırlamalarına, uğurlamalarına teşekkür ediyoruz. ‘dedi.


ERZURUM İLİ TANITMA DERNEĞİ İSTİŞARESİ


Çalışma programı çerçevesinde Erzurum ili Tanıtma Derneği yöneticileriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, istişare toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Etkin STK’larımızdan Erzurum İli Tanıtma Derneğimizi ziyaret edip yönetici kardeşlerimizle istişarelerde bulunduk. İlin tarihi kodlarını muhafaza ve ihya noktasında çok daha hassas olunması hususuna birlikte vurgu yaptık. Değerlendirmelerine ve desteklerine minnettarız.’ yorumunda bulundu.


Milletvekili Aydemir daha sonraYeşilyurt ailesinin mutluluğunu paylaştı. AK Parti eskiİl Başkanı Fatih Yeşilyurt’un kızıHafsa Yasemen ile Yavuz Koçak’ın nikahına şahitlik yapan Milletvekili Aydemir, genç çifte ebedi saadetler niyazında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:27
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ve ABD arasında 100 milyar dolarlık masa kuruldu!
    1. Türkiye ve ABD arasında 100 milyar..
    2. Ülke genelinde trafik güvenliği..
    3. FETÖ şüphelisi Kanter'in, Türkoğlu'na..
    4. Okulun ilk gününde 19 okul servis..
    5. Hakkari’de fizibilite hazırlama..
    6. Ekonomistler, politika faizinde..
    7. "Davete elbette ki katılacağız"
    8. 8. İslam İktisadı Atölyesi için geri..
    9. Bursa’da öğrenci servisi kaza yaptı: 4..
    10. Hevi Peköz kimdir? Hevi Peköz HDP..
    11. "Omuz ağrıları, kadınlarda daha sık..
    12. Samsun’da otomobil takla attı
    13. Karacabey Belediyespor’a baklavalı..
    14. Tarihi Başçarşı'da aşure dağıtıldı
    15. Çiğli’de barış türküleri söylendi
    16. Karaciğer "süper soğutma" yöntemiyle..
    17. “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu..
    18. Altay’da Oğuz Han sevinci
    19. Şube Müdürü Sarıfakıoğulları’na veda..
    20. İzmir’in kurtuluş coşkusu
    21. Kansere karşı “milli ve yerli ilaç”
    22. Hayvan hırsızlığı yapan 9 kişi..
    23. Kırklareli’nde 500 yıllık caminin..
    24. İnşaat iskelesinden düşen işçi..
    25. THY'den Güney Avrupa'da indirim..
    26. Milletvekili Aydemir: ‘Birliğimiz,..
    27. PAÜ yemekhanesinde ‘Turuncu..
    28. TSE’den farkındalığın artırılması..
    29. Kullanımdan kaldırılan faytonlar şehir..
    30. Tenis: American Express İstanbul..
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!