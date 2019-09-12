Milletvekili Adil Çelik Dursunbey yolunu inceledi

Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık Dursunbey-Balıkesir yolunda devam eden çalışmaları inceleyerek, projeler üzerinde inceleme gerçekleştirdiler.

Yapımı Dursunbey Çevre yolu bölgesinde devam eden Dursunbey-Balıkesir bölünmüş yolunda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yolun imalatçalışmaları sürerken, kavşaklar ve geçişler ile ilgili projeler de yerinde incelenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık ile birlikte Dursunbey’e gelen Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, yolda incelemelerde bulundu. Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan ve Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan tarafından karşılanan Milletvekili Çelik, yoldaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Proje üzerinde yapılması isetenen değişiklikleri Bölge Müdürü ile birlikte yerinde inceleyen Çelik, Dursunbey-Balıkesir ve Dursunbey-Kütahya arasında ki bu yol açok önem verdiklerini söyledi. Yoldaki çalışmaların hız kazanması için bir çok girişimler yaptıklarını ifade eden Çelik, Çevre yolunda devam eden çalışmalar esnasında ortaya çıkan bazı eksiklikleri yerinde incelemek amacı ile İlçeye geldiklerini ifade etti. Yeni atanan Bölge Müdürünün Dursunbey yolunu sıklıkla incelediğini de ifade eden Çelik, proje değişiklikleri ile ilgili detaylı çalışmanın Karayolları mühendislerinin incelemelerisonrası netlik kazanacağın ifade etti.

Esentepe cami bölgesine yaya güvenliği için bir üst geçit talebinde bulunan Dursunbey Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan’ın bu talebine olumlu bakan Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık, diğer taleplerle ilgili çalışma yapılması gerektiğini ve yol güvenliğini tehdit etmeyecek bir düzenleme halinde değişikliklerin mümkün olacağını ifade etti. Yolun çeşitli kesimlerinde inceleme yapan Milletvekili Adil Çelik ve Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık daha sonra ilçeden ayrıldı.