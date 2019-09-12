0553 313 94 23

Milletvekili Adil Çelik Dursunbey yolunu inceledi

Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık Dursunbey-Balıkesir yolunda devam eden çalışmaları inceleyerek, projeler üzerinde inceleme gerçekleştirdiler.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:20
Milletvekili Adil Çelik Dursunbey yolunu inceledi

Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık Dursunbey-Balıkesir yolunda devam eden çalışmaları inceleyerek, projeler üzerinde inceleme gerçekleştirdiler.


Yapımı Dursunbey Çevre yolu bölgesinde devam eden Dursunbey-Balıkesir bölünmüş yolunda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yolun imalatçalışmaları sürerken, kavşaklar ve geçişler ile ilgili projeler de yerinde incelenmeye devam ediyor.


Bu kapsamda Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık ile birlikte Dursunbey’e gelen Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, yolda incelemelerde bulundu. Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan ve Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan tarafından karşılanan Milletvekili Çelik, yoldaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Proje üzerinde yapılması isetenen değişiklikleri Bölge Müdürü ile birlikte yerinde inceleyen Çelik, Dursunbey-Balıkesir ve Dursunbey-Kütahya arasında ki bu yol açok önem verdiklerini söyledi. Yoldaki çalışmaların hız kazanması için bir çok girişimler yaptıklarını ifade eden Çelik, Çevre yolunda devam eden çalışmalar esnasında ortaya çıkan bazı eksiklikleri yerinde incelemek amacı ile İlçeye geldiklerini ifade etti. Yeni atanan Bölge Müdürünün Dursunbey yolunu sıklıkla incelediğini de ifade eden Çelik, proje değişiklikleri ile ilgili detaylı çalışmanın Karayolları mühendislerinin incelemelerisonrası netlik kazanacağın ifade etti.


Esentepe cami bölgesine yaya güvenliği için bir üst geçit talebinde bulunan Dursunbey Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan’ın bu talebine olumlu bakan Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık, diğer taleplerle ilgili çalışma yapılması gerektiğini ve yol güvenliğini tehdit etmeyecek bir düzenleme halinde değişikliklerin mümkün olacağını ifade etti. Yolun çeşitli kesimlerinde inceleme yapan Milletvekili Adil Çelik ve Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık daha sonra ilçeden ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayanlara ’Aile Planlaması’ anlatıldı
    1. Bayanlara ’Aile Planlaması’ anlatıldı
    2. "Özbekistan Türk Konseyine katılma..
    3. Sanatçılardan oturma eylemi yapan..
    4. 4 kişiye umut olacak organlar hava..
    5. Akıllı İmalat ve Hizmet Sistemleri..
    6. Ege’de 3 düzensiz göçmen botu yakalandı
    7. III. Uluslararası Osmanlı..
    8. Ürdün'den BMGK'ye Netanyahu'nun..
    9. Başkan Söğüt: “Talep ve önerileriniz..
    10. DTSO Başkanı Kaya, Sur esnafıyla bir..
    11. Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen..
    12. Hamamyolu’nda ’Çay’ referandumu başladı
    13. Başkan Atay, Çeştepe Cemevi’nde aşure..
    14. Mustafa Cengiz: "Kulüpler Birliği..
    15. Türkiye'den Kosovalı işitme engelli..
    16. ESO’dan ihracatı arttıracak hamle
    17. İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı..
    18. Çavuşoğlu kararı açıkladı! Bir ülke..
    19. Bodrum'da rezidans ve villa..
    20. Johnson'dan Kraliçe'ye yalan söylediği..
    21. Karamürsel köy yollarına kış bakımı
    22. Facebook'tan Netanyahu'ya paylaşım..
    23. Jandarma’dan eğitim kurumlarına yakın..
    24. Maskeli soyguncular yaşlı kadının..
    25. Facebook yorumları nasıl kapatabilirim..
    26. Malatya’da Antosiyaninli ürünler..
    27. "Çocukların eli kalemdir, silah tutmaz"
    28. Rusya Enerji Bakanı Novak 'Opal..
    29. Başkan Hürriyet, Tavşantepe Cemevi..
    30. Milletvekili Adil Çelik Dursunbey..
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı