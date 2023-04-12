Milletvekili adayına bak! "Hayırdır a. koyayım ben niye utanacakmışım"

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin sosyal medyayı kasıp kavuran dans görüntülerinden sonra, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı'ya ait görüntüler de gündem oldu.

Saygı'nın, Tiktok'taki kucak dansı için yaptığı "Twerk yapmışsam ne var kardeşim. Muharrem İnce de gaz pedal yapıyor. Hayırdır a. koyayım ben niye utanacakmışım" şeklindeki savunmanın, yozlaşmanın ne denli kurumsallaştığının göstergesi olduğunu ifade eden Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, şunları kaydetti:

"Adaylardan biri eline soğan alıp propaganda videosu çekiyor. İktidara gelirlerse yaza ucuzlayacak patatesi, soğanı "mesele" olmaktan çıkartacaklarmış.

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Meseleleri bu ya...

Bu "ucuzluğun" nasıl olacağını ise işini, İstanbul'u bırakıp "cumhurbaşkanı yardımcısı adayı" gibi uydurma bir sıfatla seçim gezilerine çıkan İBB Başkanı, Tokat'ta anlatıyor.

Atatürk 1930'da "açız" diyen çiftçiye kredi paketi açıklamış, 2023 Mayıs'ında iktidara gelirlerse kendileri de aynen öyle yapacaklarmış!

Evet, vizyonsuz oldukları kadar fütursuzlar da.

Çünkü Atatürkçülerin, "Atam partisinin, YPG-PKK'ya dayandığını açıkça söyleyen HDP, Sivas katliamında kitleyi galeyana getiren Hacı Temel ve tabanı Okyanus ötesinde olan partilerle soğanı ucuzlatmak için kurduğu ittifaka ne derdi" diye sormayacağına eminler.

Diğer aday ise bildiğiniz üzere dans etmeye çalışıyor. E tabii imam coşarsa cemaat ne yapsın, birlikte Memleket'i yönetmeye talip olduğu kadrolar da vuruyor "Apaçi dansının" dibine.

Dün de Türkiye, Memleket Partisi'nin Zonguldaklı seçmenin önüne koyduğu milletvekilinin acıklı haline gülüyordu. Cem Saygı isimli vekil adayının Tiktok'taki kucak dansı savunması, yozlaşmanın kurumsallaştığının göstergesi:

"Twerk yapmışsam ne var kardeşim. Muharrem İnce de gaz pedal yapıyor. Hayırdır a. koyayım ben niye utanacakmışım."

Tabii canım niye utanacaksın ki? Bu memlekette her şey olursun ama rezil olamazsın.

İlk vaadi 100. yılında cumhuriyeti "tehcir"le lekelemek olanları da geçiyorum.

Bu kadar.

"Erdoğan nerede" diye mi soruyorsunuz?

Onun işi başından aşkın görünüyor. Hangi birini sayalım...

Kalıcı deprem konutlarına başladı... Geçtiğimiz gün ilk dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu suya indirdi... Dün de kamuya alımda mülakatın kaldırılması gibi devrimci vaatlerini halka açıklıyordu.

Anketlere bakarsanız 7'li koalisyonu üst üste koyarsak yarış kafa kafaya...

Ya da Erdoğan 1-2 puan önde.

Ben inanmıyorum!..

Bu kadarcık fark, Erdoğan'ın diğer adaylarla arasındaki dünya kadar mesafenin karşılığı olamaz.

Mantık, hakkaniyet buna izin vermez. (...)"