Belediyeye 21 kilo altın bağışladı

Japonya'nın Osaka kentinde film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir bağışçı, kentin su şebekesinin yenilenmesi çalışmalarında kullanılmak üzere tam 21 kilogram külçe altın bağışladı. Yaklaşık 3,6 milyon dolar (540 milyon Yen) değerindeki bu dev bağış, maliyet artışları nedeniyle durma noktasına gelen projeye "can suyu" oldu.

Japonya’nın ticaret merkezi Osaka, eşine az rastlanır bir cömertlik hikâyesine ev sahipliği yapıyor. Kentin eskiyen su borularını yenilemek için devlet bütçesi ve yerel yönetim çabalarken, kimliği belirsiz bir "gizemli hayırsever" devreye girerek milyon dolarlık altın bağışıyla şehre hayat verdi.

"GERÇEKTEN İNANILMAZ, ŞOK OLDUM!"

Osaka Belediye Başkanı Hideyuki Yokoyama, düzenlediği basın toplantısında bağışın detaylarını paylaşırken şaşkınlığını gizleyemedi. Yokoyama, "Bu gerçekten inanılmaz bir miktar. İlk duyduğumda şok oldum" dedi. Belediye Başkanı, aynı hayırseverin altın bağışından sadece bir ay önce de su şebekesi için nakit para desteğinde bulunduğunu, ancak bu son hamlenin kentin tarihindeki en büyük bireysel bağışlardan biri olduğunu vurguladı.

SU BORULARI ALTINLA YENİLENECEK

Yaklaşık 2,8 milyon nüfuslu dev metropol Osaka'da, su altyapısının eskimesi ve artan malzeme maliyetleri ciddi bir bütçe krizi yaratmıştı.

Bağışın Değeri: Kasım ayında teslim edilen 21 kilogram altın, piyasa değerine göre yaklaşık 3,6 milyon dolara tekabül ediyor.

Proje Kapsamı: Bu devasa kaynak, kentin su borularının modernizasyonu ve olası bir deprem anında su kesintilerini önleyecek güçlendirme çalışmalarında kullanılacak.

KİMLİĞİNİ SIR GİBİ SAKLIYOR

Bağışçının tek şartı ise kimliğinin kesinlikle açıklanmaması oldu. Belediye yetkilileri, hayırseverin bu talebine sonsuz saygı duyduklarını belirtti.

Japon toplumunda "isimsiz kahraman" geleneğinin güçlü bir örneği olarak görülen bu olay, sosyal medyada da büyük takdir topladı.