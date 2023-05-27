"Milletimin her bir ferdine sesleniyorum" diyen Erdoğan: Sensiz olmaz!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimin her bir ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçmenlere sandığa giderek oy kullanma çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimin her bir ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz. Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım." ifadelerini kullandı.
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