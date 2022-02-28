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Siyaset Millet yaptığınız zulmü unutmayacak
Siyaset

Millet yaptığınız zulmü unutmayacak

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 28 Şubat’ın 25’inci yıl dönümünde resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 15:12:00 -
Millet yaptığınız zulmü unutmayacak

YENİ AKİT  ANKARA

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 28 Şubat’ın 25’inci yıl dönümünde resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

28 Şubat’ın 25’inci yıl dönümünde resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “ 28Şubat darbesinin yıl dönümünde darbeci zihniyeti lanetliyorum. 28 Şubat artığı muhalefet liderleri, şimdi kalkmış ‘Biz de mağdurduk.’, ‘Biz de direndik’ diyor. İstediğiniz kadar yalan söyleyin, istediğiniz kadar değişmiş rolü yapın, millet yaptığınız zulmü unutmayacak!”

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