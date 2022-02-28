Millet yaptığınız zulmü unutmayacak
TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 28 Şubat’ın 25’inci yıl dönümünde resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
YENİ AKİT ANKARA
TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 28 Şubat’ın 25’inci yıl dönümünde resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
28 Şubat’ın 25’inci yıl dönümünde resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “ 28Şubat darbesinin yıl dönümünde darbeci zihniyeti lanetliyorum. 28 Şubat artığı muhalefet liderleri, şimdi kalkmış ‘Biz de mağdurduk.’, ‘Biz de direndik’ diyor. İstediğiniz kadar yalan söyleyin, istediğiniz kadar değişmiş rolü yapın, millet yaptığınız zulmü unutmayacak!”