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Siyaset Millet İttifakı'nın adayı belli oldu mu? Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanından dikkat çeken açıklama: En yakın aday...
Siyaset

Millet İttifakı'nın adayı belli oldu mu? Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanından dikkat çeken açıklama: En yakın aday...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Erdoğan Toprak, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun ittifak içinde bir kabul gördüğünü görüyorum. Masadan onay çıkmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Ancak en yakın aday o gibi duruyor" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 21:11:00 - 2022-02-14 21:20:26
Millet İttifakı'nın adayı belli oldu mu? Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanından dikkat çeken açıklama: En yakın aday...

CHP'li isimler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik propaganda faaliyetine hız verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Erdoğan Toprak, "Altı muhalefet partisi genel başkanının Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelmesi Kılıçdaroğlu’nun adaylığına giden bir adım mı?" şeklindeki soruya "Sayın Kılıçdaroğlu’nun ittifak içinde bir kabul gördüğünü görüyorum. Masadan onay çıkmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Ancak en yakın aday o gibi duruyor" yanıtını verdi.

"Seçime yönelik kaygı duymuyorum" diyen Erdoğan Toprak, "Millet İttifakı, toplumdaki ayrışmayı ortadan kaldıran bir yapıya doğru gidiyor. Tüm kesimleri içinde barındıran bir süreç yaşıyoruz. Seçim sonrasında ise çok dikkatli adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Bunun yanı sıra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "ittifak yerine koalisyon protokolü" yapılmasına ilişkin isteğinden diğer partilerin sıcak bakmaması nedeniyle vazgeçtiği belirtiliyor.

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