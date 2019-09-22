Millet İttifakını sarsan anket sonuçları! Kılıçdaroğlu ve Akşener şok olacak SAROS Araştırma Şirketi, Ağustos ayı içerisinde yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar CHP ile İyi Parti’nin oluşturduğu Millet ittifakını şoke etti.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Ünlü anket şirketi SAROS Türkiye Gündem Araştırması adı verdiği bir anket yayımladı. 2-7 Ağustos 2019 tarihleri arasında 30 büyükşehir genelinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında 18 yaş üzeri 3012 kişi ile görüşüldü. CHP ve İyi Parti İttifakı devam etmeli mi? Ankete katılan kişilere, "CHP + İyi Parti İttifakı devam etmeli mi?” sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 40.5'i "hayır", yüzde 36.7’si “evet",yüzde 22.8’ide “fikrim yok" yanıtını verdi.

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