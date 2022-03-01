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Siyaset Millet İttifakı’ndan Akit’e 28 Şubat’a yakışır akreditasyon
Siyaset

Millet İttifakı’ndan Akit’e 28 Şubat’a yakışır akreditasyon

Sözde basın özgürlüğünden dem vuran başta CHP olmak üzere Millet İttifakı partileri, akreditasyon ve ayrımcılığa devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 09:34:00 -
Millet İttifakı’ndan Akit’e 28 Şubat’a yakışır akreditasyon

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”in açıklanacağı toplantıya dünyadan bile birçok basın kuruluşu davet edilirken Akit Gazetesi çağrılmadı. Toplantının 28 Şubat’ın 25’inci yıldönümünde gerçekleştirilecek olması tartışmalara neden olurken, ittifak tarafından bu tarihin özellikle seçilmediği ifade edilmişti. CHP Genel Merkezi’nden Akit’in sorularını cevaplayan Muharrem Erkek’in makamından bir kişi, organizasyonu CHP olarak kendilerinin düzenlediğini belirterek, Akit’in çağrıldığını ancak isim listesinin kendilerinde bulunmadığını ve kimi çağırdıklarını bilmediklerini iddia etti. Kurumumuza hiçbir davetiye gelmezken son dakikada telefon açılması karşısında aciz duruma düşen CHP yarım ağızla, “Buyurun isterseniz” şeklinde bir geçiştirme ile konuyu kapatmak istedi.

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