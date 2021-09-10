Millet İttifakı'ndan Abdullah Gül kararı

Hürriyet yazarı Hande Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen hafta sonu yaptığı ikili görüşmenin detaylarını yazdı.

Her iki parti yetkilileri adaylık için kurulacak masada liderlerin oturacağını belirttiğini yazan Fırat, "Masada Abdullah Gül ismi yok" diye yazdı. Yani Millet İttifakı Gül konusunda kesin kararını vermiş oldu.

İki partinin müşterek konularda birlikte hareket etmeye devam edeceğini aktaran Fırat, "Ancak iki partinin yetkili isimleri 'CHP ve İYİ Parti iki ayrı siyasi partidir. AK Parti ile MHP gibi. Müşterek alan dışındaki konularda siyasi partiler özgürdür' ifadesini kullanıyor." dedi.

Hande Fırat, pazar akşamı yapılan sıcak ve samimi geçtiği belirtilen Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin içeriğini maddeler şeklinde şu şekilde sıraladı:

"İki lider seçimleri kazanmaları durumunda parlamenter sisteme geçileceği konusunda hemfikir. Seçimler her ne kadar zamanında yapılacak denilse de, her an seçim olacakmış gibi ittifakla ilgili bir yol haritası hazırlanmasına karar verildi.

Yol haritasında seçimler için milletin karşısına çıkılacak model konusunda hazırlık yapılacak. Olası bir erken seçim senaryosuna karşı aday belirleme süreci ve yönetiminin nasıl olması gerektiği konuşulacak. İYİ Partili bir üst düzey yetkili; ' Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı terminolojisi ile Millet İttifakı’nınki bir değil. Millet İttifakı parlamenter sisteme geçerek, Cumhurbaşkanlığı yetkilerini sınırlayacak. Yürütmenin başı Başbakan olacak' hatırlatmasında bulundu."

Öte yandan İyi Partili üst düzey bir yetkili ise İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın "Kemal Bey son dönemde sürekli tekil konuşuyor, madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?" sözlerine ilişkin olarak Fırat, "Cihan Paçacı’nın açıklamalarının Genel Merkez ve partinin yetkili üst düzey organlarında karşılığı yok. İstişare sonucu yapılmış bir açıklama değil. Kendi fikirleridir" dediğini aktardı.