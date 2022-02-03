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Siyaset Millet İttifakı'nda yer arayan Gelecek Partisi atayacak başkan bulamıyor
Siyaset

Millet İttifakı'nda yer arayan Gelecek Partisi atayacak başkan bulamıyor

Millet İttifakı'nda kendine yer arayan Gelecek Partisi'nde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Partide iki kez istifa eden ilçe başkanının yeniden göreve getirildiği ortaya çıktı. Zillet'te kendine yer bulamayan Ahmet Davutoğlu'nun partisi atayacak başkan da bulamamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 14:36:00 -
Millet İttifakı'nda yer arayan Gelecek Partisi atayacak başkan bulamıyor

Gelecek Partisi İzmir İl Teşkilatı’nda iki yıldan bu yana sular durulmuyor. Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nde atayacak ilçe başkanı bulunamıyor. Özellikle İzmir Karabağlar'da yaşananlar partideki krizi gözler önüne serdi.

2 kez istifa etti

29 Eylül 2020’de Gelecek Partisi’nin Karabağlar İlçe Başkanı Murat Uzunöner görevinden istifa etti. Uzunöner sonrasında yeniden göreve getirildi. 2 Şubat 2021’de, atama kararlarının krize neden olması nedeniyle Uzunöner yeniden istifa kararı aldı. Geçtiğimiz ayın başında Gelecek Partisi’nde yeni bir karar alındı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci’nin imzasını taşıyan karara göre, ‘Tüzüğün 26. Maddesi gereğinde, Gelecek Partisi Yönetim Kurulunun vermiş olduğu 10/11/2020 tarih ve 19 sayılı karar istinaden Murat Uzunöner, İzmir Karabağlar ilçe başkanı olarak yetkilendirildi.

Aynı başkanın iki kez istifa edip üç kez göreve getirilmesi Gelecek Partisi'nde gerek üye gerekse başkan bulma noktasında büyük bir krizin olduğunu gösterdi.

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