Millet ittifakında volkan patladı! CHP'li ve İP'li vekiller birbirine girdi

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İP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süredir mültecileri hedef alan çevrelere katılarak, twitter hesabından, "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?" mesajını paylaştı. İP'li Türkkan'a cevap, CHP'li Cihangir İslam'dan geldi.

Karşılık tepki mesajları!

Lütfü Türkkan'ın Makedonya göçmeni olduğunu hatırlatan CHP'li İslam, Türkkan'ın mesajını alıntılayarak, "Altına 'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız." dedi. Cihangir İslam'ın sözlerine sinirlenen Türkkan ise "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim." ifadeleri ile karşılık verdi.

Millet İttifakı'nın bileşenleri CHP ve İP arasında sular durulmuyor!

Millet ittifakındaki çatlağın ilk fitilini, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde' terör sevici HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a gönderdiği mesaj ateşledi. İmamoğlu, Buldan ile İP'li Akşener'in adını bir arada kullandığı mesajında, "İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." demişti. Buldan, İmamoğlu'nun bu mesajına teşekkür ederek cevap vermişti.

İP'ten tepki mesajları gelmişti

CHP'li İmamoğlu'nun mesajına tepki gösteren İP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile zikredilmesini doğru bulmuyorum. Öcalan'a mektup yazdırılmasının milli iradeyi ne istikamette kamçıladığını ve ikinci seçimin sonuçlarına ne yönde tesir ettiğini hiç kimse unutmamalı. En başta da Ekrem Bey... Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." demişti.

İP'leri koparmayız gerekirse keser atarız'

İP İBB Meclis Üyesi ve İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık da İmamoğlu'na, "Biz ipleri koparmayız gerekirse keser atarız." tepkisini göstermişti.

Cumhurbaşkanı adayı krizi!

İP ile CHP arasında krize sebep olan ikinci husus da Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında yaşandı. İP'in Cumhurbaşkanı adaylığı için Meral Akşener'i istediğini belirten Abdulkadir Selvi, "Millet ittifakı olarak ortak karar almadan Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ön plana çıkarılması bir 'dayatma' olarak değerlendiriliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu kez ortak aday çıkarılması görüşünde. Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda üç ayaklı bir konsept ortaya koydu." ifadelerini kullanmıştı.

Şaban Sevinç'in Akşener itirafı...

Önceki hafta CNN Türk canlı yayınında konuşan Şaban Sevinç, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni iken, bir CHP Genel Başkan Yardımcısının kendisini aradığını ve, 'Meral Akşener'in mitinglerini yayınlamayın. Başımıza bela mı edeceksin? Neden bu kadar gösteriyorsun? Bizim oylarımız İYİ Parti'ye kayıyor' dediğini aktarmıştı. Bu açıklamalar İP'lilerin tepkisi ile karşılandı.