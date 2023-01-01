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Gündem Millet İttifakı'nda Süleyman Soylu kavgası
Gündem

Millet İttifakı'nda Süleyman Soylu kavgası

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşi hakkındaki iddialar 6'lı masayı böldü. DEVA Partisi ve CHP'nin arası açıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 19:30:00 -
Millet İttifakı'nda Süleyman Soylu kavgası

Bir süredir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB'deki terör soruşturması kapsamında karşı karşıya gelen Süleyman Soylu'nun Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşi hakkında Özgür Özel tarafından çok çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Atılan bu iddia, 6'lı masada DEVA ve CHP'yi karşı karşıya getirdi.

"Terör örgütü üyesi yapmaz"

Özgür Özel'in Soylu'ya yönelik, "Senin bakan yardımcının yurt dışında firari FETÖ'cü kardeşi var mı yok mu?" sözlerine, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, "Legal bir bankaya para yatırmış olmak ne İçişleri Bakan Yardımcısının kardeşini terör örgütü üyesi yapar ne de benzer durumda olan sayısız insanı. Talep edilmesi gereken Sn. Çataklı'nın kardeşinin cezalandırılması değil, benzer durumdakilerin mağduriyetlerinin sonlandırılması" ifadelerini kullandı.

İki tarafın da sorumluluğu

Hukukun geçerli olmadığı ve dolayısıyla herkesi tehdit eden bu tabloyu değiştirmedikçe ülkede hiçbir şey düzelmez, sadece nöbetleşe zorbalık devam eder. Şart olan herkesin ötekinin hakkını da kendi hakkıymış bilinciyle savunması. Bu hem iktidarın hem de muhalefetin sorumluluğu."

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