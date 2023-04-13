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Siyaset Millet ittifakı'nda 'Ekonomiyi kim yönetecek?' kavgası! 3 parti krizin eşiğinde
Siyaset

Millet ittifakı'nda 'Ekonomiyi kim yönetecek?' kavgası! 3 parti krizin eşiğinde

Yeniakit Publisher
2023-04-13 12:58:00 -
Millet ittifakı'nda 'Ekonomiyi kim yönetecek?' kavgası! 3 parti krizin eşiğinde

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre Altılı Masa'da 'Ekonomiyi kim yönetecek?' kavgası çıktı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yanı sıra CHP'li Selin Sayek Böke ve İYİ Partili Bilge Yılmaz da ekonominin başına geçmek için milletvekili adayı olmadı.

Kurulduğu günden bu yana adı skandalarla anılan ve cumhurbaşkanı adayını bile bir yıl sonra ilan eden Altılı Masa'da bu kez de 'Ekonomiyi kim yönetecek?' kavgası çıktı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yanı sıra CHP'li Selin Sayek Böke ve İYİ Partili Bilge Yılmaz, ekonomide tek patron olacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor.

Kulislerde konuşulana göre; Tek yetkili olmak isteyen Ali Babacan'ın bu konuda ısrarcı olduğu ve ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev almak istediği biliniyor.

Ekonominin başına geçmek için can atan bir diğer isim de CHP'li Selin Sayek Böke. CHP'li Selin Sayek Böke de Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayını bekliyor.

SELİN SAYEK BÖKE'NİN GÖNLÜNDE EKONOMİ BAKANLIĞI YATIYOR

Son günlerde adı Dışişleri Bakanlığı için anılmaya başlayan Selin Sayek Böke'nin gönlünde Ekonomi Bakanlığı yatıyor. CHP'li Selin Sayek Böke'nin parti içinde de bu talebini sık sık dile getirdiği öğrenildi.
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EN GÜÇLÜ İSİM BİLGE YILMAZ

Ekonomi patronluğuna soyunan en güçlü isim ise İYİ Partili Bilge Yılmaz. Bu konuda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tam desteğini alan Bilge Yılmaz'ın ekonomide 1 numaralı isim olmaktan başka bir seçenek düşünmediği kulislerde konuşuluyor.

3 PARTİ KRİZİN EŞİĞİNDE

Ali Babacan, Selin Sayek Böke ve Bilge Yılmaz2ın kendi senaryolarına göre ve kendi stratejileri doğrultusunda çalıştıkları bildirildi. Bakanlık pazarlığında sert tartışmaların yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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