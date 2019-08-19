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"Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:- "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır"- "Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır"

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:10
"Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarında yapılan görevlendirmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır."



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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:10
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Twitter
  3. Üç büyükşehir belediye başkanlığındaki görevlendirmeler

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