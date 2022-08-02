Millet geçim derdinde, bunlar 'aşk' derdinde..

Haber Türk Yazarı Esin övet bugünkü köşe yazısında 'her türlü sorunla mücadele eden insanlar aşk konusunda da duygusal açlık içinde. Çoğunluk antidepresan ilaç kullanıyor. Ve yine çoğunluk psikolojik danışmanlık alıyor.' ifadelerine yer verdi.

Esin Övet 'Kadınlar her türlü sorunu kendi çözmeye alıştığı, daha çok çalıştığı ve kendi parasını kazandığı için "Hiçbir erkek kaprisi çekmem" diyor' diyerek seküler sistemin mahvettiği aile yapısına dair, istemsizce itirafta bulundu.

Ayrıca Övet bahsi geçen yazısında 'Bu sebeptendir ki, her türlü sorunla mücadele eden insanlar aşk konusunda da duygusal açlık içinde. Çoğunluk antidepresan ilaç kullanıyor. Ve yine çoğunluk psikolojik danışmanlık alıyor.' ifadelerine de yer verdi.