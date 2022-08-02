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Yaşam Millet geçim derdinde, bunlar 'aşk' derdinde..
Yaşam

Millet geçim derdinde, bunlar 'aşk' derdinde..

Haber Türk Yazarı Esin övet bugünkü köşe yazısında 'her türlü sorunla mücadele eden insanlar aşk konusunda da duygusal açlık içinde. Çoğunluk antidepresan ilaç kullanıyor. Ve yine çoğunluk psikolojik danışmanlık alıyor.' ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 18:03:00 - 2022-08-02 18:04:15
Millet geçim derdinde, bunlar 'aşk' derdinde..

Haber Türk Yazarı Esin övet bugünkü köşe yazısında 'her türlü sorunla mücadele eden insanlar aşk konusunda da duygusal açlık içinde. Çoğunluk antidepresan ilaç kullanıyor. Ve yine çoğunluk psikolojik danışmanlık alıyor.' ifadelerine yer verdi.

Esin Övet 'Kadınlar her türlü sorunu kendi çözmeye alıştığı, daha çok çalıştığı ve kendi parasını kazandığı için "Hiçbir erkek kaprisi çekmem" diyor' diyerek seküler sistemin mahvettiği aile yapısına dair, istemsizce itirafta bulundu.

Ayrıca Övet bahsi geçen yazısında 'Bu sebeptendir ki, her türlü sorunla mücadele eden insanlar aşk konusunda da duygusal açlık içinde. Çoğunluk antidepresan ilaç kullanıyor. Ve yine çoğunluk psikolojik danışmanlık alıyor.' ifadelerine de yer verdi.

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Yorumlar

komünist

milletin geçim derdinde olduğunu yeniakitten okuduysak direk narkozu verin millete antidepresanı boşlayın

10 numara haber

Evet kadınlar ucuz da olsa çalışınca afra tarafları çekilmez oldu hele kariyerliyse ünlülerin aşkı olur magazinlik
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