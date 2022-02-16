‘Millet’ değil bölücüler ittifakı

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Cumhur İttifakı’ndan oy alma potansiyeli olan ‘bölücü’ partilerin CHP etrafında kümelendiği Zillet İttifakı’nda sol zihniyete kapıların sıkı sıkıya kapatılması dikkat çekiyor. Yaşa göre mi, boya göre mi, oya göre mi sıralanacakları tartışmasını aşamayınca yuvarlak masa etrafında bir araya gelip kafa kafaya poz veren Zillet İttifakı’nın toplantısında, eski CHP’li Mustafa Sarıgül’ün liderliğini yaptığı Türkiye Değişim Partisi’nin de ittifaka alınması teklifinin Kılıçdaroğlu tarafından reddedildiği öğrenildi. Sol zihniyetten sadece CHP’nin yer aldığı Zillet İttifakı’nda; MHP’yi bölmek için kurulan İP, AK Parti’den oy çalmak için oluşturulan GP ile Deva ve AK Parti tabanındaki Erbakan-Menderes sempatisi üzerinden oy devşirmeye çalışan SP ile DP’nin dışında hiçbir parti alamıyor.

Üst akıl öyle istiyor

İttifak oyunlarını değerlendiren Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy, şunları dile getirdi: “Hedef AK Parti’yi kendi içinden çıkan evlatlarına böldürmek ve sonra da ülkeyi HDP-CHP ittifakına teslim etmektir. Millet İttifakı adı altında 6-1 benzemezi tek çatı altında toplamayı başarmış olan üst akıl, bu defa stratejisini biraz daha çeşitlendirmiş ve değiştirmişe benzemektedir. Üst akıl, HDP ile ülkeyi, İyi Parti ile milliyetçi oyları ve sözde bizim mahallenin çocukları ile de AK Parti’yi bölmeyi, ama solu CHP bünyesinde birleştirmeyi arzulamaktadır. Bu sosyal ve siyasi mühendislik hesabıdır.

Sağ, CHP'yi iktidar yapacak!

2023 seçimleri öncesinde muhalefetin topyekûn bir arada olması ve CHP dışındakilerin hepsinin sağ seçmenden oy almak için kurulmuş partiler olması akla ‘bu birleşmenin aslında bölmek amaçlı olduğu’ fikrini getirmektedir. CHP dışında soldan oy alma potansiyeli olan Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce, Öztürk Yılmaz’ın partileri ve DSP’nin bu ittifakta yer almamış olması, ‘sözde sağ partili muhalifler eliyle CHP’nin iktidara taşınması projesi mi hayata geçirilmeye çalışılıyor’ sorusunu gündeme getirmektedir.

Patandaları millet affetmez

Türkiye 6+1’den büyüktür. 7 kör el ele tutuşsa nasıl ki karşıya geçemezse, bu her yeri yamalıklı bohça olan Yedili’nin hedefe ulaşması da muhal ender muhaldir. Millet bölen ile birleştireni, ihanet eden ile sadakat göstereni terfik edecek irfana maliktir. Millet 28 Şubatçılarla aynı düzlemde yer alan sözde sağ, özde sola payanda olanları affetmez. Yamalıklı bohça dikiş tutmaz, seçime kadar orta yerinden ayrılır.”

Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Avukat Hasan İlter de, şunları ifade etti:

Böl-parçala-yönet taktiği

Bunların tek derdi 7 benzemez bir araya gelip CHP’yi güçlendirmek ve bir ‘benzeyen’e yani Erdoğan’a karşı yıkım ekibi oluşturmaktır. Cumhur İttifakı’nı hangi algı operasyonuyla, hangi ayak oyunlarıyla deviririz hesapları yapma toplantılarıdır onlar. 28 Şubat gibi bir tarihte tekrar toplanacaklarını duyurup kafa karıştırıyorlar. Ancak kendileri de isimleri gibi biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek mümkün değil. ‘Ne yaparız da ülke gündemini bulandırırız, yatırımları engelleriz, kalkınma hızını düşürürüz’... Dertleri bu. Daha Erdoğan’ın karşısına çıkaracak aday bile bulamayan bu 7 benzemez yıkım için vazifelidir. Sol zihniyeti CHP’de birleştirip, egoist bölücüleri sahaya sürüp AK Parti ve MHP’yi kemirmeye dönük planlarını millet görmektedir. Yıkmaktan, bölmekten başka bir gayesi olmayan ittifaklar kendi içerisinde yıkılmaya, bölünmeye mahkumdur ve öyle de olacaktır.”