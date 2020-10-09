"Millet aç" diyerek algı yapan İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızından büyük rezalet! Mübarek Cuma vakti şampanya keyfi yaptı
Skandallarıyla gündemden düşmeyen İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Lüks bir otelde 5.000 TL'lik odada kalan Türkkan, mübarek cuma vakti şampanya patlatarak keyif çattı. Rezalet görüntülere çok sayıda tepki yağdı.
Daha önce evinde verdiği partide erkek dansöz oynatmasıyla gündeme gelen, babasının forsuyla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşarak tepkilerin odağında olan İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan yine Instagram'dan skandal bir paylaşım yaptı.
Dilara Türkkan, odası 5.000 TL'lik olduğu belirtilen lüks bir otelde mübarek cuma vakti şampanya açtırarak sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.
İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'a sosyal medyadan çok sayıda tepki yağdı. Vatandaşlar Lütfü Türkkan'ı hedef alarak "Bu adamın ülkücü olduğuna inanan var mı?", "Millet aç diyen Lütfü Türkkan'ın kızına iyi bakın" yorumunda bulundu.
İlk skandalı değil
Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının TBMM'ye sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy'deki evinde yılbaşı partisi vermişti.
Dilara Türkkan'ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlanmıştı. Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi büyük tepki toplamıştı.